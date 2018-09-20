Порошенко пообещал уважать права верующих канонической УПЦ

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко обещает уважать права верующих канонической Украинской православной церкви после получения неканоническими религиозными структурами автокефалии.

"Я гарантирую, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, у которой есть единство с Русской православной церковью, и называть ее будем так же. Но в то же время я гарантирую, что государство защитит права тех священников и верующих УПЦ Московского патриархата, которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы и будут творить единую православную украинскую церковь", — добавил Порошенко.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Президент Украины, несмотря на свои обещания невмешательства со стороны государства в церковные дела, пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.