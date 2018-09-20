Менее половины украинцев поддерживают автокефалию, показал опрос

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Менее половины украинцев поддерживают предоставление автокефалии церкви на Украине, сообщил в четверг на пресс-конференции директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук со ссылкой на данные опроса.

По его словам, респондентам был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы предоставление томаса на создания автокефальной поместной Украинской православной церкви".

"У нас есть 45% населения, которые поддерживает эту идею, выступают за создание единой поместной православной церкви", — сказал Дмитрук на конференции, трансляцию которой вело агентство "Укринформ".

Согласно обнародованным на пресс-конференции данным, 14,2% скорее не поддерживают автокефалию, 16,3% не поддерживают, 24,4% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко совместно с Институтом анализа и прогнозирования с 11 по 18 сентября 2018 года во всех областях Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. По заказу какой организации проводился опрос, не уточняется. Всего были опрошены более 2 тысяч респондентов. Погрешность не превышает 2,2%.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Президент Украины Петр Порошенко, несмотря на свои обещания невмешательства со стороны государства в церковные дела, пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.