Константинопольский патриарх посетит Грецию и обсудит ситуацию на Украине

АФИНЫ, 20 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Константинопольский патриарх Варфоломей с 30 сентября по 5 октября посетит Грецию, во время встреч будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии Украине, сообщил РИА Новости источник в Фанаре, где расположена резиденция патриарха.
Поездку патриарх начнет с Северной Греции.
"Среди тем будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии Украине", — сказал он.
Хотя Элладская православная церковь не высказывает свою позицию в связи с действиями Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии Украине, о несогласии открыто заявили уже два митрополита.
Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что действия патриарха Варфоломея ведут к расколу православия и призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму. Митрополит Серафим в заявлении напомнил, что до недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только каноническую Украинскую Православную Церковь под руководством митрополита Онуфрия, а сейчас Варфоломей "по своим личным причинам дает автокефалию раскольникам Украины". Иерарх напомнил изречение святого Иоанна Златоуста – "грех раскола не смывается даже мученической кровью".
Один из самых влиятельных иерархов Элладской православной церкви митрополит Пирейский Серафим заявил, что в "ужасной геополитической и геостратегической игре между НАТО и Российской Федерацией" вокруг Украины нельзя использовать "в качестве инструмента Церковь". В интервью телеканалу Kontra митрополит сказал, что есть лишь одна каноническая православная церковь на Украине под руководством митрополита Онуфрия, и только ей может быть предоставлена автокефалия, но она ее не просит. Об автокефалии просят президент Украины Петр Порошенко, "который является униатом", и "сколько-то депутатов парламента", сказал митрополит Пирейский.
Митрополит Пирейский ранее выступал против проведения Собора на Крите и направил письма с благодарностью главам Антиохийской, Болгарской и Сербской церквей за отказ ехать на Всеправославный собор.
Против проведения Собора выступали и некоторые монахи на Афоне, священники в митрополиях Северной Греции. При этом Северная Греция и Крит относятся к юрисдикции Константинополя, а не Элладской православной церкви.