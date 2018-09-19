Муфтий Сирии: база в Тартусе необходима для крепких отношений России и САР

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун во время встречи с межконфессиональной делегацией религиозных деятелей из России в Дамаске. 5 февраля 2018

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун во время встречи с межконфессиональной делегацией религиозных деятелей из России в Дамаске. 5 февраля 2018

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российская военно-морская база должна постоянно функционировать в сирийском Тартусе как свидетельство крепких отношений между Россией и Сирией, считает верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун.

"Сирия хочет оставить этот некий "сад" в Тартусе под названием российская база, чтобы сохранялись крепкие отношения и постоянный диалог между Россией и Сирией. Эта база была еще со времен покойного президента Хафза Асада, и она сейчас есть, и будет здесь навсегда", — сказал муфтий Сирии в среду журналистам в Москве.

Ранее во вторник прошла первая с 2014 года встреча верховного муфтия Сирии и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в патриаршей Даниловской резиденции.