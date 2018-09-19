Дружинина призвала россиян принять участие в строительстве военного храма

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Важной особенностью главного храма Вооруженных сил РФ станет то, что он впервые объединит святыни всех видов и родов войск, заявила режиссер Светлана Дружинина журналистам.
По ее словам, войска всегда шли в сражения с верой в сердце и с крестом в руке. Она отметила, что русский полководец Александр Суворов перед сражениями и после победы всегда заказывал молебен. "Это русская традиция, она никуда не делась. Она могла затухать, могла замирать, но никогда не уходила. Только были всегда храмы, посвященные отдельным родам войск. Например, храм на Сретенке, рядом с Сухаревской башней, там всегда были мои любимые гардемарины. А сейчас это будет большой сложный храмовый комплекс для всех родов войск", — сказала Дружинина.
Она призвала россиян принять участие в строительстве храма, сделав пожертвование. "Я лично благодарна этому начинанию, я призываю всех, даже не важно, какая сумма будет пожертвована, принять участие в этом удивительном строительстве. Важно ваше участие, участие — это и есть соборность, мы же соборные люди, и поэтому будем всегда непобедимы", — призвала Дружинина.
Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение". Храмовый комплекс планируется возвести на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" ко дню 75-летия Победы.