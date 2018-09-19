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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Дружинина призвала россиян принять участие в строительстве военного храма

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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМакет главного храма Вооруженных Сил РФ в парке Патриот. 19 сентября 2018Макет главного храма Вооруженных Сил РФ в парке Патриот. 19 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Важной особенностью главного храма Вооруженных сил РФ станет то, что он впервые объединит святыни всех видов и родов войск, заявила режиссер Светлана Дружинина журналистам.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных Сил РФ в парке Патриот. 19 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Путин принял участие в освящении закладного камня главного военного храма
"Сейчас начинается строительство храма ВС РФ, инициатором которого является министр обороны Сергей Шойгу. Храм будет строиться в потрясающем подмосковном месте, в удивительном парке "Патриот". Я не просто поддерживаю, я невероятно рада этой инициативе и этой идее", — сказала Дружинина.

По ее словам, войска всегда шли в сражения с верой в сердце и с крестом в руке. Она отметила, что русский полководец Александр Суворов перед сражениями и после победы всегда заказывал молебен. "Это русская традиция, она никуда не делась. Она могла затухать, могла замирать, но никогда не уходила. Только были всегда храмы, посвященные отдельным родам войск. Например, храм на Сретенке, рядом с Сухаревской башней, там всегда были мои любимые гардемарины. А сейчас это будет большой сложный храмовый комплекс для всех родов войск", — сказала Дружинина.

Член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин
© РИА Новости / Ольга Липич
Главный военный храм станет комплексом для развития молодежи и капелланов
Она отметила, что он объединит святыни всех видов и родов войск. "И посвящен он не случайно такому великому событию, Победе в Великой Отечественной войне над страшной чумой Европы — фашистским игом. Ну как не поддержать эту инициативу?" — продолжила режиссер.

Она призвала россиян принять участие в строительстве храма, сделав пожертвование. "Я лично благодарна этому начинанию, я призываю всех, даже не важно, какая сумма будет пожертвована, принять участие в этом удивительном строительстве. Важно ваше участие, участие — это и есть соборность, мы же соборные люди, и поэтому будем всегда непобедимы", — призвала Дружинина.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018 в Кубинке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Шойгу первым внес пожертвование на строительство главного военного храма
О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил Сергей Шойгу. Идея получила благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.

Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение". Храмовый комплекс планируется возвести на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" ко дню 75-летия Победы.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМакет главного храма Вооруженных Сил РФ в парке "Патриот". 19 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Макет главного храма Вооруженных Сил РФ в парке "Патриот". 19 сентября 2018
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