Дружинина призвала россиян принять участие в строительстве военного храма

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Важной особенностью главного храма Вооруженных сил РФ станет то, что он впервые объединит святыни всех видов и родов войск, заявила режиссер Светлана Дружинина журналистам.

"Сейчас начинается строительство храма ВС РФ, инициатором которого является министр обороны Сергей Шойгу. Храм будет строиться в потрясающем подмосковном месте, в удивительном парке "Патриот". Я не просто поддерживаю, я невероятно рада этой инициативе и этой идее", — сказала Дружинина.

По ее словам, войска всегда шли в сражения с верой в сердце и с крестом в руке. Она отметила, что русский полководец Александр Суворов перед сражениями и после победы всегда заказывал молебен. "Это русская традиция, она никуда не делась. Она могла затухать, могла замирать, но никогда не уходила. Только были всегда храмы, посвященные отдельным родам войск. Например, храм на Сретенке, рядом с Сухаревской башней, там всегда были мои любимые гардемарины. А сейчас это будет большой сложный храмовый комплекс для всех родов войск", — сказала Дружинина.

Она отметила, что он объединит святыни всех видов и родов войск. "И посвящен он не случайно такому великому событию, Победе в Великой Отечественной войне над страшной чумой Европы — фашистским игом. Ну как не поддержать эту инициативу?" — продолжила режиссер.

Она призвала россиян принять участие в строительстве храма, сделав пожертвование. "Я лично благодарна этому начинанию, я призываю всех, даже не важно, какая сумма будет пожертвована, принять участие в этом удивительном строительстве. Важно ваше участие, участие — это и есть соборность, мы же соборные люди, и поэтому будем всегда непобедимы", — призвала Дружинина.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил Сергей Шойгу. Идея получила благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.

Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение". Храмовый комплекс планируется возвести на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" ко дню 75-летия Победы.