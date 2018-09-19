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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Священник: патриарх Варфоломей может сам стать раскольником

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© AFP 2018 / Ozan KoseПредстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей IПредстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей I
© AFP 2018 / Ozan Kose

Последние действия патриарха Константинопольского Варфоломея, связанные с подготовкой "украинской автокефалии", в интервью РИА Новости прокомментировал и.о. настоятеля храма Живоначальной Троицы на Алексеевской протоиерей Ростислав Ярема, автор научных трудов о раскольнических движениях в украинском православии. Беседовал Сергей Стефанов.

- Отец Ростислав, как вы можете прокомментировать заявления патриарха Константинопольского Варфоломея о том, что вопросы предоставления автокефалии находятся исключительно в компетенции Вселенского патриархата, и вообще претензии Константинополя на глобальное руководство всем православным миром?

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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- На этот счет нет каких-то определенных канонов, и их никогда до этого не было — кто и как может давать автокефалию. Но вместе с тем всем понятно, что автокефалию может давать Церковь-матерь. Из истории мы знаем, что Константинопольский патриархат всегда пытался взять эти функции на себя. И сейчас не оставляет эти попытки — пытается стать вторым папой Римским.

Однако если сейчас с Украиной все "благополучно" пройдет, то тогда патриарх Варфоломей уже будет вмешиваться в любую Автокефальную Церковь, признавать любых раскольников, принимать их в свое лоно, и таким образом будет уничтожен институт Поместных Православных Церквей. Любой предстоятель будет понимать, что если в его Церкви появятся какие-то раскольники, то их к себе, возможно, примет патриарх Варфоломей, и дальше будет как с Украиной. 

- Были ли подобные серьезные прецеденты в наших отношениях с Константинопольским патриархатом в истории, в недавнем прошлом, в XX веке?

— Когда на Всероссийском Поместном Соборе у нас был избран святейший патриарх Тихон и появились раскольники-обновленцы, то Константинопольский патриарх признал их, а патриарху Тихону посоветовал уйти на покой. На что ему святейший патриарх Тихон ответил, что он не имеет права вмешиваться в дела другой Церкви, потому что это нарушает все церковные каноны. Так что подобное в истории уже было. 

Если патриарх Варфоломей признает раскольников, то не они станут канонической Церковью, а он автоматически после этого сам станет раскольником.

- Если все же будет проведен так называемый объединительный церковный собор на Украине, то какую можно прогнозировать реакцию верующих и духовенства канонической Украинской Православной Церкви?

— Я не исключаю, что объединят так называемые "Украинскую автокефальную православную церковь", "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" и часть епископов из Украинской Православной Церкви. Они создадут так называемую "Украинскую поместную православную церковь", но это будет не церковь, а сборище. 

Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Греческий митрополит призвал Варфоломея не допустить раскола‍
По моему мнению, они изберут кандидата, который будет полностью подчиняться патриарху Варфоломею. Изберут, скорее всего, из двух назначенных экзархов, и, возможно, это будет архиепископ Памфилийский Даниил из США, выходец из греко-католиков. Такой человек будет удобен патриарху Варфоломею и Америке. 

У "константинопольских" греков одна цель – взять Украину под свой "омофор", чтобы затем получать материальные блага с Украины. Поэтому задача Константинополя, на мой взгляд, простая: поставить свою кандидатуру на предстоятеля, а затем выкачивать деньги из так называемой "церкви". 

Те же епископы, которые уйдут из нашей Церкви в создаваемую "церковь", вскоре поймут, что их просто-напросто греки обманули, и, скорее всего, начнутся очередные расколы.

Действия патриарха Варфоломея, я считаю, очень негативно скажутся на всем мировом православии. Он захотел стать вторым папой Римским. Печально, что сам он много раз говорил, давал интервью, заверял, обещал, что не будет вмешиваться в ситуацию на Украине и никогда не признает раскольников. А сейчас мы видим, что он нарушил свои обещания.

- Возможно ли, что на Константинопольский патриархат идет сильное давление из-за океана, из разных политических центров — и еще и по этим причинам предпринимаются такие действия?

— Если мы видим, что президент Петр Порошенко встречается с послом США в Киеве, и они решают, что нужно обязательно создать автокефальную церковь, то понятно, что и в Стамбуле на патриарха Варфоломея оказывается соответствующее давление со стороны Америки. 

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
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РПЦ: по главным вопросам предоставления автокефалии достигнут консенсус
- Все-таки, можно ли спрогнозировать, как в семье Поместных Православных Церквей могут отреагировать на эти действия патриарха Варфоломея, кто на чьей стороне может быть?

— Я считаю, что все предстоятели Поместных Церквей должны осудить действия патриарха Варфоломея. Потому что иначе это коснется каждого, так как практически в каждой Автокефальной Церкви есть раскольники. Таким образом, в каждой Поместной Церкви начнутся такие же нестроения, как в Украине. Поэтому все предстоятели Поместных Церквей должны понимать, что если они сейчас промолчат, то в самое ближайшее время их самих ожидает такая же печальная участь.

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