Священник: патриарх Варфоломей может сам стать раскольником

Последние действия патриарха Константинопольского Варфоломея, связанные с подготовкой "украинской автокефалии", в интервью РИА Новости прокомментировал и.о. настоятеля храма Живоначальной Троицы на Алексеевской протоиерей Ростислав Ярема, автор научных трудов о раскольнических движениях в украинском православии. Беседовал Сергей Стефанов.

- Отец Ростислав, как вы можете прокомментировать заявления патриарха Константинопольского Варфоломея о том, что вопросы предоставления автокефалии находятся исключительно в компетенции Вселенского патриархата, и вообще претензии Константинополя на глобальное руководство всем православным миром?

- На этот счет нет каких-то определенных канонов, и их никогда до этого не было — кто и как может давать автокефалию. Но вместе с тем всем понятно, что автокефалию может давать Церковь-матерь. Из истории мы знаем, что Константинопольский патриархат всегда пытался взять эти функции на себя. И сейчас не оставляет эти попытки — пытается стать вторым папой Римским.

Однако если сейчас с Украиной все "благополучно" пройдет, то тогда патриарх Варфоломей уже будет вмешиваться в любую Автокефальную Церковь, признавать любых раскольников, принимать их в свое лоно, и таким образом будет уничтожен институт Поместных Православных Церквей. Любой предстоятель будет понимать, что если в его Церкви появятся какие-то раскольники, то их к себе, возможно, примет патриарх Варфоломей, и дальше будет как с Украиной.

- Были ли подобные серьезные прецеденты в наших отношениях с Константинопольским патриархатом в истории, в недавнем прошлом, в XX веке?

— Когда на Всероссийском Поместном Соборе у нас был избран святейший патриарх Тихон и появились раскольники-обновленцы, то Константинопольский патриарх признал их, а патриарху Тихону посоветовал уйти на покой. На что ему святейший патриарх Тихон ответил, что он не имеет права вмешиваться в дела другой Церкви, потому что это нарушает все церковные каноны. Так что подобное в истории уже было.

Если патриарх Варфоломей признает раскольников, то не они станут канонической Церковью, а он автоматически после этого сам станет раскольником.

- Если все же будет проведен так называемый объединительный церковный собор на Украине, то какую можно прогнозировать реакцию верующих и духовенства канонической Украинской Православной Церкви?

— Я не исключаю, что объединят так называемые "Украинскую автокефальную православную церковь", "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" и часть епископов из Украинской Православной Церкви. Они создадут так называемую "Украинскую поместную православную церковь", но это будет не церковь, а сборище.

По моему мнению, они изберут кандидата, который будет полностью подчиняться патриарху Варфоломею. Изберут, скорее всего, из двух назначенных экзархов, и, возможно, это будет архиепископ Памфилийский Даниил из США, выходец из греко-католиков. Такой человек будет удобен патриарху Варфоломею и Америке.

У "константинопольских" греков одна цель – взять Украину под свой "омофор", чтобы затем получать материальные блага с Украины. Поэтому задача Константинополя, на мой взгляд, простая: поставить свою кандидатуру на предстоятеля, а затем выкачивать деньги из так называемой "церкви".

Те же епископы, которые уйдут из нашей Церкви в создаваемую "церковь", вскоре поймут, что их просто-напросто греки обманули, и, скорее всего, начнутся очередные расколы.

Действия патриарха Варфоломея, я считаю, очень негативно скажутся на всем мировом православии. Он захотел стать вторым папой Римским. Печально, что сам он много раз говорил, давал интервью, заверял, обещал, что не будет вмешиваться в ситуацию на Украине и никогда не признает раскольников. А сейчас мы видим, что он нарушил свои обещания.

- Возможно ли, что на Константинопольский патриархат идет сильное давление из-за океана, из разных политических центров — и еще и по этим причинам предпринимаются такие действия?

— Если мы видим, что президент Петр Порошенко встречается с послом США в Киеве, и они решают, что нужно обязательно создать автокефальную церковь, то понятно, что и в Стамбуле на патриарха Варфоломея оказывается соответствующее давление со стороны Америки.

— Я считаю, что все предстоятели Поместных Церквей должны осудить действия патриарха Варфоломея. Потому что иначе это коснется каждого, так как практически в каждой Автокефальной Церкви есть раскольники. Таким образом, в каждой Поместной Церкви начнутся такие же нестроения, как в Украине. Поэтому все предстоятели Поместных Церквей должны понимать, что если они сейчас промолчат, то в самое ближайшее время их самих ожидает такая же печальная участь.