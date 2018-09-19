В Киево-Печерской Лавре опасаются попыток захвата святынь УПЦ 14 октября

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сообщил в среду о том, что радикалы 14 октября попытаются захватить святыни канонической Украинской православной церкви.
"Звучат угрозы, что 14 октября на Покрова будут захваты святынь, как они (националисты – ред.) называют, "московских центров". Почему "московских", не "христовых"? Разве у нас здесь Москва?", — сказал он в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Лавры.
Он призвал всех быть христианами и отметил, что каноническая Украинская православная церковь не занимается политикой и не настраивает народ друг против друга. "Мы молимся о своей стране, хранимой Богом, мы молимся о властях и воинстве, какое оно ни есть, но оно наше и выросло в наших семьях в наших родных городах и селах и в какой-то мере каждый защищает свою родную страну", — отметил митрополит Павел.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.