В Киево-Печерской Лавре опасаются попыток захвата святынь УПЦ 14 октября

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сообщил в среду о том, что радикалы 14 октября попытаются захватить святыни канонической Украинской православной церкви.

Ранее в среду мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад, в котором сообщается, что в мае-августе было совершено шесть нападений на храмы канонической УПЦ, при этом уголовные дела возбуждены лишь по двум из них. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

"Звучат угрозы, что 14 октября на Покрова будут захваты святынь, как они (националисты – ред.) называют, "московских центров". Почему "московских", не "христовых"? Разве у нас здесь Москва?", — сказал он в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Лавры.

Настоятель призвал верующих молится за святыни и защищать их. При этом он отметил, что на Украине собираются подписи за передачу Киево-Печерской Лавры государству. "Она и есть государственная структура, мы ее арендуем. Но что делает государство? Разрушает до основания историю которая есть, которая была",- сказал митрополит Павел.

Он призвал всех быть христианами и отметил, что каноническая Украинская православная церковь не занимается политикой и не настраивает народ друг против друга. "Мы молимся о своей стране, хранимой Богом, мы молимся о властях и воинстве, какое оно ни есть, но оно наше и выросло в наших семьях в наших родных городах и селах и в какой-то мере каждый защищает свою родную страну", — отметил митрополит Павел.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.