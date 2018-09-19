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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Путин принял участие в освящении закладного камня главного военного храма

(обновлено: 16:05 19.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных Сил РФ в парке Патриот. 19 сентября 2018Президент РФ Владимир Путин на церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных Сил РФ в парке Патриот. 19 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 19 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил, который планируется воздвигнуть на территории парка "Патриот" рядом с подмосковной Кубинкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018 в Кубинке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Шойгу первым внес пожертвование на строительство главного военного храма
Вместе с главой государства в церемонии участвовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В ходе церемонии Путин назвал закладку камня важным историческим событием в духовной жизни России.

"Сегодня будет заложен первый камень в основание собора Воскресения Христова, посвященного победе нашего народа в Великой Отечественной войне, Главного храма Вооруженных сил, еще одного символа нерушимости наших национальных традиций, нашей верности памяти предков и их свершений во благо Отечества", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, и воспитать благодарную память в потомках является святым долгом каждого из россиян.

Ректор московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Садовничий рассказал, почему важно построить главный военный храм
В свою очередь патриарх Кирилл отметил, что Вооруженные силы РФ являются основным фактором сохранения свободы, независимости и суверенитета нашей страны. "Мы знаем, что Россия никогда не ведет и не вела захватнических войн. Россия поддерживает свои вооруженные силы, понимая, что в трудный момент именно вооруженные силы будут защищать ее суверенитет и историческую судьбу ее народа. Поэтому трудно переоценить роль и значение воинства российского", — сказал Кирилл на церемонии.

По окончании церемонии президенту показали макет храма и окружающих его территорий, после этого Путин обошел стенды, где ему показали росписи пределов храма, его подкупольной части, тимпанов, а также росписи икон, которые будут в нем находиться. Президенту также рассказали, что весь собор будет выполнен из металла, в частности, его фасад и интерьер — из бронзы.

После церемонии, как планируется, Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии, которая обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.

Член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин
© РИА Новости / Ольга Липич
Главный военный храм станет комплексом для развития молодежи и капелланов
О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова изначально сообщил Сергей Шойгу. Идея получила благословение патриарха Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил.

Высота храма будет достигать 95 метров (включая крест), общая площадь здания – 10,95 тысячи квадратных метров. Храм рассчитан на единовременное пребывание в нем до 6 тысяч человек.

Он будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.

Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение". Первым, кто пожертвовал средства на строительство храма, стал мичман Северного флота, вторым — Сергей Шойгу.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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smallpob2
Ага, самая нужная для армии вещь.
16:42
19.09.2018
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