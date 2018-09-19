Путин принял участие в освящении закладного камня главного военного храма

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 19 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил, который планируется воздвигнуть на территории парка "Патриот" рядом с подмосковной Кубинкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе церемонии Путин назвал закладку камня важным историческим событием в духовной жизни России.
"Сегодня будет заложен первый камень в основание собора Воскресения Христова, посвященного победе нашего народа в Великой Отечественной войне, Главного храма Вооруженных сил, еще одного символа нерушимости наших национальных традиций, нашей верности памяти предков и их свершений во благо Отечества", — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, и воспитать благодарную память в потомках является святым долгом каждого из россиян.
По окончании церемонии президенту показали макет храма и окружающих его территорий, после этого Путин обошел стенды, где ему показали росписи пределов храма, его подкупольной части, тимпанов, а также росписи икон, которые будут в нем находиться. Президенту также рассказали, что весь собор будет выполнен из металла, в частности, его фасад и интерьер — из бронзы.
После церемонии, как планируется, Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии, которая обеспечивает реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.
Высота храма будет достигать 95 метров (включая крест), общая площадь здания – 10,95 тысячи квадратных метров. Храм рассчитан на единовременное пребывание в нем до 6 тысяч человек.
Он будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.
Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение". Первым, кто пожертвовал средства на строительство храма, стал мичман Северного флота, вторым — Сергей Шойгу.