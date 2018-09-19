На Украине завели дела по двум нападениям на храмы УПЦ

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека на Украине зафиксировала в мае-августе шесть нападений на храмы канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП), при этом уголовные дела возбуждены лишь по двум из них, говорится в обнародованном в среду докладе наблюдателей.

"В течение отчетного периода (с 16 мая по 15 августа 2018 года – ред.) УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека — ред.) задокументировало шесть нападений на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата", — говорится в докладе.

При этом наблюдатели уточнили, что украинская полиция возбудила уголовные дела лишь по двум инцидентам.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.