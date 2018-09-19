САРАТОВ, 19 сен — РИА Новости. Более 50 тысяч человек в Саратове поклонились ковчегу с десницей (правой рукой) святителя Спиридона Тримифунтского, привезенному в Россию с греческого острова Корфу, сообщило в среду областное министерство внутренней политики и общественных отношений.

Святыня находилась в Свято-Покровском храме на улице Горького в центре Саратова.

"Непрерывным потоком, невзирая на дождь и непогоду, верующие шли поклониться святыне. Порядка тридцати часов святыня из греческого острова Корфу находилась в нашем городе… Все это время к святыне круглосуточно непрерывной вереницей шли люди. Порядка 52 тысяч человек побывали в эти дни в Свято-Покровском храме", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поклониться святыне в Саратов приезжали паломники из Волгоградской, Астраханской, Пензенской и Самарской областей.

Как уточняется на сайте Саратовской митрополии РПЦ, ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского находился в Саратове с понедельника и покинул город вечером во вторник.

Первым городом пребывания десницы святителя Спиридона Тримифунтского в России стал Краснодар. Помимо Саратова, в число городов, где побывает святыня, вошли Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Подмосковье, Тула, Санкт-Петербург, Тверь, Чебоксары и Ярославль. В Москве мощи будут находиться с 22 сентября по 15 октября, верующие смогут поклониться им в храме Христа Спасителя.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес, по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.

Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира, они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.