"У финиша". Судьбу Порошенко знают афонские монахи

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Константинополь вслед за Киевом и при поддержке Вашингтона уверенно заявил, что "незалежной церкви" на Украине — быть. А предостережения Русской православной церкви о глобальном расколе начинают сбываться: действия патриарха Варфоломея осудил даже представитель главного союзника Вселенского патриархата — Элладской церкви. И теперь все ждут реакции афонских монахов, очень авторитетных в православном мире. РИА Новости пытается понять, на чью сторону они встанут.
Крах мечты
Многотысячная толпа в центре Киева скандирует "Слава Украине!". Под эти возгласы президент и патриарх пожимают друг другу руки. Оба добились желаемого: один осуществил "историческую мечту украинского народа", а другой наконец-то объединил вокруг себя все мировое православие. По случаю столь грандиозного события выпускают памятную медаль с изображением Порошенко и Варфоломея, подобную той, что была в 2008 году. Тогда третьему президенту Украины, Виктору Ющенко, Константинополь не позволил создать "незалежную церковь". Теперь все иначе.
"Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь (предоставления автокефалии Украинской церкви. — Прим. ред.) и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую", — заявил Порошенко на встрече с экзархами Варфоломея.
Посланники Константинополя прибыли на Украину 14 сентября. Спустя три дня встретились с президентом и озвучили свои цели.
"Мы приехали с чрезвычайной миссией, представляем Вселенского патриарха Варфоломея, <…> для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви стартовало. <…> Мы приехали сюда не для того, чтобы разделить украинское православие, а наоборот — сделать еще больше шагов для того, чтобы принести всеми желаемое единение для Украинской православной церкви", — сообщил архиепископ Памфилийский Даниил, один из экзархов.
К слову, архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион относятся к Украинской православной церкви в Америке, принадлежащей Константинопольскому патриархату. Ее прихожане — украинские эмигранты, которых очень много в США и Канаде.
Церковные "варяги" намерены встретиться на Украине с представителями трех основных религиозных структур. Речь идет о признаваемой всеми поместными православными церквами мира единственно легитимной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), самой крупной в стране по числу последователей и приходов религиозной организации; о так называемом Киевском патриархате, чей глава Филарет в 1992 году подался в раскол; а также о еще одной не признанной мировым православием структуре — "Украинской автокефальной православной церкви" (УАПЦ), созданной после революции украинскими националистами.
Предстоятель канонической УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий уже отказался встречаться с экзархами. И вот почему.
"Обычно в таких случаях направляется всего один экзарх. Наши братья на Украине сразу поставили вопрос: а почему два экзарха, для чего? Все дело в том, что два епископа могут рукоположить третьего епископа", — объясняет глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Бунт монахов
Заигрывания Варфоломея с раскольниками привели к неожиданному результату. Элладская церковь, близкий союзник Константинополя, призвала патриарха ни много ни мало покаяться за то, что провоцирует раскол.
Судя по всему, патриарху Варфоломею придется выслушать еще немало критики. "Думаю, позиции Варфоломея внутри Константинопольского патриархата особенно ослабят афонские монахи — намного больше, чем отдельные митрополиты. Позиции Московского патриархата в православном мире монахи Афона, наоборот, усилят", — рассуждает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.
Для афонских монахов, как и для многих православных, патриарх Варфоломей "олицетворяет модернизм в православном мире", что для них неприемлемо. А для верующих Афон — один из главных символов православной духовности.
Формально Святая гора подчиняется Константинополю, однако ее насельники уже не первый год открыто критикуют Варфоломея за нарушение чистоты веры. И их отношение к украинскому вопросу хорошо известно.
"Мы на святой горе Афон очень скорбим из-за украинского раскола, который совершил Филарет. <…> Если человек находится вне Церкви, как бы ни старался, святости он достичь не может. Те, кто ушел в раскол, должны понять, что находятся вне лона Церкви", — говорил игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем (Куцу).
Вполне вероятно, что афонские монахи осудят антиканонические действия патриарха Варфоломея в отношении Украины. "Весь православный мир этого ждет, это сейчас обсуждается", — уверяет политолог Аркадий Малер.
Причем Константинополь оказывает давление на монастыри, которые находятся на его территории. Политолог не исключил, что некоторые представители афонского монашества между борьбой за чистоту веры и дружбой с патриархом Варфоломеем выберут последнее.
"Мы должны понимать, что Афон — это 20 независимых монастырей и каждый представляет собой отдельный мир. Если следовать логике истории Афона, вполне вероятно, что они прекратят общение с Константинополем", — считает Малер.
В качестве примера он привел братию обители Эсфигмен, которая полвека назад взбунтовалась против Вселенского патриарха из-за того, что тот встретился с папой римским. Ныне монастырь не имеет канонического общения с соседями по Святой горе и не поминает Вселенского патриарха.
В случае объявления "войны" Константинополю афонские монастыри могут перейти либо под юрисдикцию какой-либо одной поместной православной церкви, либо разбежаться по разным. "Там же есть сербский монастырь, болгарский и даже русский", — напоминает Малер.
Загнанные в тупик
Не все так просто и на Украине. Хотя вопрос об автокефалии подается Киевом как решенный, есть пара ключевых интриг.
Украинские священнослужители уверены, что верующие не оставят свою Церковь и сейчас. Например, на большой крестный ход УПЦ 27 июля вышли около четверти миллиона человек. В шествии раскольников на следующий день участвовали 60-65 тысяч украинцев.
"Мы планируем, что все архиереи МП и УАПЦ останутся на своих местах и со своими прихожанами. Если какой-то архиерей пришел с половиной епархии — будет руководить половиной, перейдет с тремя сотнями приходов — будет ими и руководить", — заявил Филарет в интервью изданию "РБК-Украина". И заверил, что не уступит пост главы новой структуры кому-либо еще.
Кажется, Фанар так далеко зашел с украинской авантюрой, что дороги назад не видно. Теперь же на Украине ждут реакции не только Афона и греков, но и всех поместных церквей.
"Я считаю, что поместные церкви должны осудить действия патриарха Варфоломея. Ведь скоро это всех коснется: в любой церкви есть раскольники, и если с Украиной все пройдет гладко, он начнет принимать и их в свое лоно", — рассуждает украинский священник Ростислав Ярема.
Представители православного духовенства вместе с экспертами уверены: "малой кровью" участникам процесса дарования автокефалии в любом случае не отделаться.