"У финиша". Судьбу Порошенко знают афонские монахи

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Константинополь вслед за Киевом и при поддержке Вашингтона уверенно заявил, что "незалежной церкви" на Украине — быть. А предостережения Русской православной церкви о глобальном расколе начинают сбываться: действия патриарха Варфоломея осудил даже представитель главного союзника Вселенского патриархата — Элладской церкви. И теперь все ждут реакции афонских монахов, очень авторитетных в православном мире. РИА Новости пытается понять, на чью сторону они встанут.

Крах мечты

Многотысячная толпа в центре Киева скандирует "Слава Украине!". Под эти возгласы президент и патриарх пожимают друг другу руки. Оба добились желаемого: один осуществил "историческую мечту украинского народа", а другой наконец-то объединил вокруг себя все мировое православие. По случаю столь грандиозного события выпускают памятную медаль с изображением Порошенко и Варфоломея, подобную той, что была в 2008 году. Тогда третьему президенту Украины, Виктору Ющенко, Константинополь не позволил создать "незалежную церковь". Теперь все иначе.

Именно о таком сценарии мечтают как в Киеве, так и в стамбульском районе Фанар, где находится резиденция патриарха Варфоломея. В последние две недели обе стороны перестали стесняться своих желаний.

"Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь (предоставления автокефалии Украинской церкви. — Прим. ред.) и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую", — заявил Порошенко на встрече с экзархами Варфоломея.

Посланники Константинополя прибыли на Украину 14 сентября. Спустя три дня встретились с президентом и озвучили свои цели.

"Мы приехали с чрезвычайной миссией, представляем Вселенского патриарха Варфоломея, <…> для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви стартовало. <…> Мы приехали сюда не для того, чтобы разделить украинское православие, а наоборот — сделать еще больше шагов для того, чтобы принести всеми желаемое единение для Украинской православной церкви", — сообщил архиепископ Памфилийский Даниил, один из экзархов.

К слову, архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион относятся к Украинской православной церкви в Америке, принадлежащей Константинопольскому патриархату. Ее прихожане — украинские эмигранты, которых очень много в США и Канаде.

Церковные "варяги" намерены встретиться на Украине с представителями трех основных религиозных структур. Речь идет о признаваемой всеми поместными православными церквами мира единственно легитимной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), самой крупной в стране по числу последователей и приходов религиозной организации; о так называемом Киевском патриархате, чей глава Филарет в 1992 году подался в раскол; а также о еще одной не признанной мировым православием структуре — "Украинской автокефальной православной церкви" (УАПЦ), созданной после революции украинскими националистами.

Предстоятель канонической УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий уже отказался встречаться с экзархами. И вот почему.

Дело в том, что УПЦ, будучи полностью административно и финансово самостоятельной, номинально входит в состав Русской православной церкви. Поэтому действия Константинополя, говоря светским языком, представляют собой незаконное вторжение на каноническую территорию РПЦ. И в Москве прекрасно понимают, для чего на самом деле прибыли представители Варфоломея.

"Обычно в таких случаях направляется всего один экзарх. Наши братья на Украине сразу поставили вопрос: а почему два экзарха, для чего? Все дело в том, что два епископа могут рукоположить третьего епископа", — объясняет глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Бунт монахов

Заигрывания Варфоломея с раскольниками привели к неожиданному результату. Элладская церковь, близкий союзник Константинополя, призвала патриарха ни много ни мало покаяться за то, что провоцирует раскол.

"Раскольники, как известно, не являются Церковью, а общение с ними запрещено божественными и святыми канонами, Апостольскими и Вселенскими соборами. К чему тогда это упорство и настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея по признанию раскольников автокефальной церковью? Для того, чтобы произвести расколы и разделения в Единой, Святой, Соборной и Апостольской Христовой Церкви? <…> Всем известно изречение святителя Иоанна Златоуста о том, что "грех раскола не смывается даже мученической кровью!" — с такими грозными словами к Варфоломею обратился митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим.

Судя по всему, патриарху Варфоломею придется выслушать еще немало критики. "Думаю, позиции Варфоломея внутри Константинопольского патриархата особенно ослабят афонские монахи — намного больше, чем отдельные митрополиты. Позиции Московского патриархата в православном мире монахи Афона, наоборот, усилят", — рассуждает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.

Для афонских монахов, как и для многих православных, патриарх Варфоломей "олицетворяет модернизм в православном мире", что для них неприемлемо. А для верующих Афон — один из главных символов православной духовности.

Формально Святая гора подчиняется Константинополю, однако ее насельники уже не первый год открыто критикуют Варфоломея за нарушение чистоты веры. И их отношение к украинскому вопросу хорошо известно.

"Мы на святой горе Афон очень скорбим из-за украинского раскола, который совершил Филарет. <…> Если человек находится вне Церкви, как бы ни старался, святости он достичь не может. Те, кто ушел в раскол, должны понять, что находятся вне лона Церкви", — говорил игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем (Куцу).

Вполне вероятно, что афонские монахи осудят антиканонические действия патриарха Варфоломея в отношении Украины. "Весь православный мир этого ждет, это сейчас обсуждается", — уверяет политолог Аркадий Малер.

"Афон всегда славился принципиальностью в вопросе соблюдения канонов", — отмечает эксперт.

Причем Константинополь оказывает давление на монастыри, которые находятся на его территории. Политолог не исключил, что некоторые представители афонского монашества между борьбой за чистоту веры и дружбой с патриархом Варфоломеем выберут последнее.

"Мы должны понимать, что Афон — это 20 независимых монастырей и каждый представляет собой отдельный мир. Если следовать логике истории Афона, вполне вероятно, что они прекратят общение с Константинополем", — считает Малер.

В качестве примера он привел братию обители Эсфигмен, которая полвека назад взбунтовалась против Вселенского патриарха из-за того, что тот встретился с папой римским. Ныне монастырь не имеет канонического общения с соседями по Святой горе и не поминает Вселенского патриарха.

В случае объявления "войны" Константинополю афонские монастыри могут перейти либо под юрисдикцию какой-либо одной поместной православной церкви, либо разбежаться по разным. "Там же есть сербский монастырь, болгарский и даже русский", — напоминает Малер.

Загнанные в тупик

Не все так просто и на Украине. Хотя вопрос об автокефалии подается Киевом как решенный, есть пара ключевых интриг.

Во-первых, готовы ли стать паствой новой "незалежной церкви" простые верующие? Как известно, в 1990 году РПЦ даровала Украинской церкви полную автономность. Однако Филарет, тогда еще глава церкви на Украине, решил пойти дальше и потребовал у Москвы автокефалию. Ни духовенство, ни паства в большинстве своем не разделили его притязаний. "Поначалу Филарет осуждал автокефалистов, но в итоге примкнул к ним. Народу это не понравилось", — вспоминает пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов.

Украинские священнослужители уверены, что верующие не оставят свою Церковь и сейчас. Например, на большой крестный ход УПЦ 27 июля вышли около четверти миллиона человек. В шествии раскольников на следующий день участвовали 60-65 тысяч украинцев.

Второй момент: что делать с "патриархом" Филаретом, не скрывающим своих амбиций? Уже который месяц он говорит о виртуальной "автокефальной церкви" так, будто бы он — ее предстоятель.

"Мы планируем, что все архиереи МП и УАПЦ останутся на своих местах и со своими прихожанами. Если какой-то архиерей пришел с половиной епархии — будет руководить половиной, перейдет с тремя сотнями приходов — будет ими и руководить", — заявил Филарет в интервью изданию "РБК-Украина". И заверил, что не уступит пост главы новой структуры кому-либо еще.

Кажется, Фанар так далеко зашел с украинской авантюрой, что дороги назад не видно. Теперь же на Украине ждут реакции не только Афона и греков, но и всех поместных церквей.

"Я считаю, что поместные церкви должны осудить действия патриарха Варфоломея. Ведь скоро это всех коснется: в любой церкви есть раскольники, и если с Украиной все пройдет гладко, он начнет принимать и их в свое лоно", — рассуждает украинский священник Ростислав Ярема.

Представители православного духовенства вместе с экспертами уверены: "малой кровью" участникам процесса дарования автокефалии в любом случае не отделаться.