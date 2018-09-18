Муфтий Сирии выразил соболезнования россиянам в связи с крушением Ил-20

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун выразил соболезнования россиянам в связи с крушением в ночь на 18 сентября российского самолета Ил-20, сбитого над Средиземным морем, сообщила пресс-служба патриарха по итогам встречи муфтия с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Шейх Ахмад Бадреддин Хассун выразил глубокие соболезнования его святейшеству и всем россиянам в связи с трагедией, в результате которой погибло 15 российских военнослужащих", — говорится в сообщении.

"Мы молим Всевышнего, чтобы души погибших солдат на территории Сирии упокоились мирно, и чтобы никогда Бог не допускал такие жертвы на Сирийской земле", — сказал муфтий Сирии, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Патриарх Кирилл, поблагодарив представителя Сирийской Арабской Республики за соболезнования, отметил, что погибли российские военнослужащие, которые "содействовали скорейшему примирению сторон в Сирии, которые своей миссией приближали мир на Сирийской земле".

"Мы очень глубоко переживаем то, что произошло", — сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил евангельские слова о том, что "нет больше той любви, как если кто душу свою, жизнь свою полагает за ближнего своего".

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.