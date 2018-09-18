УПЦ может лишиться юридического статуса из-за автокефалии, считают в РПЦ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Последствием предоставления автокефалии Церкви на Украине может стать новый виток гражданского противостояния, а каноническая Украинская православная церковь может быть лишена недвижимости и юридического статуса, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Нет ничего невероятного в том, что если автокефалия будет предоставлена тем, кто сейчас является раскольниками, то против канонической Церкви будет развязана уже настоящая и полномасштабная война. Уже сейчас лидер раскола Филарет Денисенко говорит, что как только будет создана так называемая единая поместная церковь Украины, ей должны быть переданы Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра", — заявил митрополит Иларион в эфире Первого канала.

Он напомнил о том, что параллельно с подготовкой к предоставлению автокефалии в Верховной раде Украины обсуждались законопроекты о переименовании Украинской православной церкви в "Российскую православную церковь в Украине", а также о присвоении ей особого статуса — "Церкви страны-агрессора". В случае реализации планов по созданию "единой поместной церкви" будут приняты "соответствующие законопроекты для того, чтобы лишить каноническую Церковь недвижимости и юридического статуса", считает глава ОВЦС.

По его мнению, сейчас Украине грозит то, что она уже проходила больше четверти века назад, когда "сначала раскололи страну по религиозному принципу, а потом этот раскол был перенесен на гражданское общество". На вопрос о том, что может остановить религиозный и гражданский раскол на Украине, митрополит Иларион ответил, что это могут сделать "Бог и здравый смысл".

Характеризуя действия патриарха Варфоломея, по предоставлению автокефалии Украине в одностороннем порядке, представитель РПЦ подчеркнул, что Константинополь нарушил договоренности, достигнутые всеми православными церквами четверть века назад. "На протяжении долгих лет православные церкви встречались, общались, вырабатывали какие-то позиции, документы. В частности, еще в 1993 году была выработана общеправославная позиция о том, что автокефалия, то есть самостоятельность, отныне не должна предоставляться какой-либо одной Церкви какой-либо другой Церковью. Предоставление автокефалии должно быть всеправославным процессом", — сказал архиерей.

По его словам, договоренность по существу была достигнута, осталось только договориться по деталям – о порядке следования подписей в Томосе (документе об автокефалии). "На этом дискуссия застопорилась, но общеправославное согласие в принципе было достигнуто", – напомнил Иларион.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.