В РПЦЗ рассказали о последствиях создания автокефалии на Украине

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Создание автокефалии на Украине может привести к изоляции Константинополя от многих православных церквей, заявил в интервью РИА Новости первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Иларион.

Синод Русской церкви в пятницу пошел на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом после того, как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю их более чем 1000-летнюю историю.

"От некоторых церквей да, но не от всех. Я уверен, что греки в различных поместных церквях могут не порвать с ними отношения. Впрочем, многие другие могут последовать за РПЦ. Это будет зависеть от решения поместных церквей о том, что они должны делать", — заявил Иларион, отвечая на вопрос, может ли создание автокефалии привести к изоляции Константинополя от всего православного мира.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.