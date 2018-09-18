Саудовская Аравия разрешила паломникам посещать не только Мекку и Медину

ДОХА, 18 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия впервые разрешила мусульманским паломникам, совершающим малый хадж — умру в королевство, посещать другие города страны, помимо Мекки и Медины, сообщил представитель министерства по хаджу Абдель Азиз Вазан саудовской газете "Аль-Йоум".

"В этом году программа совершения умры предусматривает существенное изменение, когда приезжающие из-за рубежа паломники смогут в течение 30 дней посетить любой город, туристическое место в королевстве по визе, выданной для совершения малого хаджа, но 15 дней они должны пробыть в Мекке", — сказал Вазан.

По его словам, на прошлой неделе в королевство прибыли более тысячи паломников из разных стран мира для совершения малого хаджа, а всего за четыре дня было выдано 25 тысяч виз для тех, кто хочет попасть на умру в Саудовскую Аравию.

В прошлом году в обрядах малого хаджа в королевстве приняли участие 7 миллионов человек. Умра является малым паломничеством к святым для мусульман местам в Саудовской Аравии, но не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время года.