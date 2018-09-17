Архиепископ назвал цели визита экзархов Вселенского патриарха на Украине

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Экзархи Вселенского патриарха приехали в Киев для того, чтобы продолжить работу по предоставлению автокефалии украинской церкви, готовы к консультациям по этому вопросу со всеми религиозными организациями, в том числе УПЦ МП, заявил архиепископ Памфилийский Даниил.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

"В этот раз мы приехали с чрезвычайной миссией, представляем Вселенского патриарха Варфоломея… для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии украинской православной церкви стартовало. Мы на прямой, которая идет к финишу. Конечно, нам еще много над этим надо поработать", — заявил архиепископ в ходе встречи с президентом Украины в Киеве в понедельник.

Он также отверг обвинения, что такие действия Варфоломея направлены на раскол в православной церкви на Украине.

"Позвольте не согласиться с некоторыми СМИ, мы приехали сюда не для того, чтобы разделить украинское православие, а наоборот — сделать еще больше шагов для того, чтобы принести всеми желаемое единение для украинской православной церкви", — заявил архиепископ.

Он также заверил в готовности к диалогу с представителями различных религиозных общин и добавил, что ряд таких встреч уже назначены.

"Мы готовы к сотрудничеству и с Украинской православной церковью Киевского патриархата, и, конечно же, готовы к диалогу и сотрудничеству с Украинской православной церковью в лоне российской православной церкви, а также с Украинской автокефальной церковью. Мы не имеем никаких предубеждений, чтобы встречаться с представителями разных религиозных организаций, услышать их мнение и конструктивно с ними сотрудничать, а также одновременно с правительственными органами власти", — сказал он.

Синод Белоруской православной церкви (в составе РПЦ) осудил антиканоническое вмешательство патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви на Украине и принял отдельное заявление по этому поводу. Польская православная церковь призвала не принимать поспешных решений по автокефалии Украинской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил назначение Константинополем своих экзархов на Украине с одним из самых тяжелых периодов церковной истории ХХ века. В Московском патриархате также не видят перспектив у так называемого собора по автокефалии для Украины и считают, что он способен лишь еще больше расколоть украинское общество, заявлял глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Архиерейский Синод Русской православной церкви за рубежом возмутился решением патриарха Варфоломея назначить в Киев своих экзархов и предупредил об угрозе единству мирового православия. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявлял, что Константинопольский патриархат не имел морального и канонического права вмешиваться в дела Украины и присылать в стану своих экзархов.

Синод Русской церкви в пятницу пошел на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом после того, как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем 1000-летнюю историю.