Греческий митрополит обвинил Варфоломея в расколе

АФИНЫ, 16 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим обвинил Константинопольского патриарха Варфоломея в расколе православия и призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму.

Кифирская и Антикифирская митрополия входит в Элладскую православную церковь.

Упорство патриарха Варфоломея по предоставлению раскольникам на Украине автокефалии ведет к печальным результатам, Константинопольскому патриарху вместо общения с папой Римским следует объявить покаяние, говорится в заявлении Серафима, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

"Я был очень глубоко опечален, услышав о прерывании церковного общения Патриархата России с Вселенским Патриархатом. К этим печальным и плачевным результатам привело упорство Константинопольского Патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей Святой Православной Церкви, то есть от всех православных патриархатов и поместных автокефальных православных церквей и составляют незначительное меньшинство украинского народа", — заявил митрополит.

Серафим напомнил, что до недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только каноническую Украинскую Православную Церковь под руководством митрополита Онуфрия.

"Сейчас он по своим личным причинам дает автокефалию раскольникам Украины и пересматривает Священный порядок и каноническую православную архиепископию Украины, которую признает не только Русская православная церковь, но и все другие поместные Православные Церкви", — говорится в документе.

"Раскольники, как известно, не являются Церковью, и общение с ними запрещено Божественными и Святыми Канонами, Апостольскими и Вселенскими Соборами. К чему тогда это упорство и настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея по признанию раскольников как автокефальной Церкви? Для провокации расколов и разделений в Единой Всеобщей и Апостольской Церкви Христа?" – говорится в заявлении.

Священнослужитель отметил, что многие смуты были вызваны и спровоцированы решениями Священного Синода, прошедшего на Крите в июне 2016 года, и заявил, что молится за то, чтобы церковь справилась с духовным кризисом и избежала болезненных для единства православной паствы последствий.

"Потому что известно от святого Иоанна Златоуста, что "грех раскола не смывается даже мученической кровью", — заявил митрополит Кифирский.

Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.

Синод Русской церкви в пятницу пошел на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом после того, как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.