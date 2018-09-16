Греческий митрополит обвинил Варфоломея в расколе

АФИНЫ, 16 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим обвинил Константинопольского патриарха Варфоломея в расколе православия и призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму.
Кифирская и Антикифирская митрополия входит в Элладскую православную церковь.
Упорство патриарха Варфоломея по предоставлению раскольникам на Украине автокефалии ведет к печальным результатам, Константинопольскому патриарху вместо общения с папой Римским следует объявить покаяние, говорится в заявлении Серафима, которое поступило в распоряжение РИА Новости.
Серафим напомнил, что до недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только каноническую Украинскую Православную Церковь под руководством митрополита Онуфрия.
"Сейчас он по своим личным причинам дает автокефалию раскольникам Украины и пересматривает Священный порядок и каноническую православную архиепископию Украины, которую признает не только Русская православная церковь, но и все другие поместные Православные Церкви", — говорится в документе.
Священнослужитель отметил, что многие смуты были вызваны и спровоцированы решениями Священного Синода, прошедшего на Крите в июне 2016 года, и заявил, что молится за то, чтобы церковь справилась с духовным кризисом и избежала болезненных для единства православной паствы последствий.
"Потому что известно от святого Иоанна Златоуста, что "грех раскола не смывается даже мученической кровью", — заявил митрополит Кифирский.
Синод Русской церкви в пятницу пошел на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом после того, как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.