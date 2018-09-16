К Елизаветинскому крестному ходу присоединились около трёх тысяч человек

Верующие у иконы святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области, архивное фото

Верующие у иконы святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области, архивное фото

ИЛЬИНСКОЕ (Московская обл.), 16 сен — РИА Новости. Седьмой Елизаветинский крестный ход, посвященный памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и всей царской семьи, начал движение от храма Илии Пророка в подмосковном селе Ильинское по "императорскому маршруту" до села Усово, передает корреспондент РИА Новости.

По данным организаторов, в нем участвуют до трех тысяч человек.

Крестный ход приурочен к 100-летию расстрела царской семьи и представителей императорского дома Романовых в Екатеринбурге и Алапаевске. В числе паломников — духовенство и прихожане монастырей и храмов, освященных в честь святой новомученицы Елизаветы Федоровны, из разных городов России и со Святой Земли. Возглавляет крестный ход митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Маршрут, объединяющий старинные села Ильинское и Усово, входившие раньше в единственную в Подмосковье императорскую усадьбу, разработал Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). Крестный ход проводится здесь в сентябре ежегодно с 2011 года.

Во время молитвенного шествия состоится переправа по понтонному мосту через Москву-реку из Ильинского в Усово. Завершится крестный ход общей молитвой преподобной мученице Елизавете Федоровне у храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово.

В Ильинском-Усово великий князь Сергей Александрович (1857-1905) вместе с супругой великой княгиней Елизаветой Федоровной (1864-1918), урожденной принцессой Гессен-Дармштадтской, много времени посвятили благотворительности и просвещению. Помощь населению оказывалась в любых сложных ситуациях (при пожарах, неурожаях, эпидемиях).