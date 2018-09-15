В РПЦ допустили разрыв церковной общности с Константинополем

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Синод Русской православной церкви пошел на фактический разрыв отношений с Константинополем: патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет поминать константинопольского патриарха Варфоломея во время богослужения, РПЦ приостанавливает участие во всех структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата. При этом евхаристическое общение между церквами не прерывается.

Прекращение поминовения означает, что патриарх Кирилл перестанет произносить имя патриарха Варфоломея во время литургии, то есть перестанет молиться за него. На главном богослужении несколько раз поименно молятся о предстоятелях всех поместных православных церквей. По диптиху (перечню этих церквей), признаваемому РПЦ, их сегодня в мире 15, причем Константинопольская церковь в силу исторической традиции стоит на первом месте.

"Евхаристическое общение между церквями не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Такое решение Синод РПЦ принял после того, как Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" направил в Киев двух экзархов — архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ выразила Константинополю протест, отметив, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.

"Разрыв дипотношений"

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сравнил принятое Синодом РПЦ решение с разрывом дипломатических отношений между странами.

По его словам, дальнейшие решения Русской православной церкви будут зависеть от действий Константинополя. "Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение", — добавил митрополит.

"Что это будет означать? То, что Константинопольский патриарх, который часто себя позиционирует как глава трехсотмиллионного православного населения планеты, по крайней мере, его часто так называют в СМИ, уже не будет таковым. По крайней мере половина православного населения планеты не будет его признавать даже как первого среди равных", — пояснил глава ОВЦС.

Он рассказал, что действия, которые предпринимает РПЦ, будут поэтапными. "Сначала временное прекращение молитвенного поминовения патриарха Константинополя, выход из всех тех органов, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя – это епископские ассамблеи, которые проходят в Америке, куда входят все канонические епископы из всех стран, это богословские диалоги. То есть по сути дела прекращаются все контакты", — пояснил митрополит.

По его словам, полный разрыв отношений возможен только после отсутствия реакции на эти шаги.

"На каждом этапе Церковь дает человеку возможность остановиться и покаяться", — отметил митрополит Иларион.

"Самые серьезные последствия"

По мнению главы ОВЦС, предоставление Украине автокефалии может привести к самым серьезным последствиям.

"Мы можем ожидать всего чего угодно — что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие", — сказал он в интервью программе Worlds Apart на RT

Сейчас на Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом постоянно появляются сообщения о притеснениях священнослужителей УПЦ МП и захватах православных храмов раскольниками.

Возможен ли окончательный разрыв?

Русская православная церковь однажды уже прерывала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, напомнил ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН кандидат философских наук Роман Лункин.

Это произошло в 1996 году, когда Константинополь предоставил автономию части православных приходов в Эстонии. После развала СССР там создали параллельную православную юрисдикцию, отделившуюся от Московского патриархата.

"С точки зрения РПЦ это стало фактом грубого вмешательства на ее территорию. Соответственно, было принято решение о прекращении не только канонического, но и евхаристического общения – священники не могли вместе служить, а верующие причащаться на литургии", — рассказал Лункин.

По мнению эксперта, сейчас ситуация не совсем такая – Синод РПЦ принял по отношению к Константинополю скорее административные меры, направленные "на подрыв авторитета патриарха Варфоломея". "Пока мы, верующие, можем вместе ходить в храмы Константинопольского патриархата в Греции или в афонские монастыри, причащаться там на службе, но духовенство, конечно, больше вместе служить не может", — пояснил он.

Окончательный разрыв отношений, по мнению эксперта, более чем вероятен, если Константинополь откажется созывать всеправославное совещание по украинской проблеме. "Это будет значить, что назначенные ими экзархи в Киеве все сами решат, а патриарх Варфоломей все благословит", — заключил Лункин.