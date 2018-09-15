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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ допустили разрыв церковной общности с Константинополем

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (73)
(обновлено: 13:33 15.09.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фотоВид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Синод Русской православной церкви пошел на фактический разрыв отношений с Константинополем: патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет поминать константинопольского патриарха Варфоломея во время богослужения, РПЦ приостанавливает участие во всех структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата. При этом евхаристическое общение между церквами не прерывается.

Церковь Ильи Пророка (Ильинская) в Суздале. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прекращение поминовения означает, что патриарх Кирилл перестанет произносить имя патриарха Варфоломея во время литургии, то есть перестанет молиться за него. На главном богослужении несколько раз поименно молятся о предстоятелях всех поместных православных церквей. По диптиху (перечню этих церквей), признаваемому РПЦ, их сегодня в мире 15, причем Константинопольская церковь в силу исторической традиции стоит на первом месте.

"Евхаристическое общение между церквями не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Киево-Печерская лавра в Киеве
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Такое решение Синод РПЦ принял после того, как Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" направил в Киев двух экзархов — архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ выразила Константинополю протест, отметив, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.

"Разрыв дипотношений"

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сравнил принятое Синодом РПЦ решение с разрывом дипломатических отношений между странами.

Митрополит Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По его словам, дальнейшие решения Русской православной церкви будут зависеть от действий Константинополя. "Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение", — добавил митрополит.

"Что это будет означать? То, что Константинопольский патриарх, который часто себя позиционирует как глава трехсотмиллионного православного населения планеты, по крайней мере, его часто так называют в СМИ, уже не будет таковым. По крайней мере половина православного населения планеты не будет его признавать даже как первого среди равных", — пояснил глава ОВЦС.

Он рассказал, что действия, которые предпринимает РПЦ, будут поэтапными. "Сначала временное прекращение молитвенного поминовения патриарха Константинополя, выход из всех тех органов, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя – это епископские ассамблеи, которые проходят в Америке, куда входят все канонические епископы из всех стран, это богословские диалоги. То есть по сути дела прекращаются все контакты", — пояснил митрополит.

По его словам, полный разрыв отношений возможен только после отсутствия реакции на эти шаги.

"На каждом этапе Церковь дает человеку возможность остановиться и покаяться", — отметил митрополит Иларион.

"Самые серьезные последствия"

По мнению главы ОВЦС, предоставление Украине автокефалии может привести к самым серьезным последствиям.

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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"Мы можем ожидать всего чего угодно — что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие", — сказал он в интервью программе Worlds Apart на RT.

Сейчас на Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом постоянно появляются сообщения о притеснениях священнослужителей УПЦ МП и захватах православных храмов раскольниками.

Возможен ли окончательный разрыв?

Русская православная церковь однажды уже прерывала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, напомнил ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН кандидат философских наук Роман Лункин.

Крестный ход Украинской православной церкви в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Это произошло в 1996 году, когда Константинополь предоставил автономию части православных приходов в Эстонии. После развала СССР там создали параллельную православную юрисдикцию, отделившуюся от Московского патриархата.

"С точки зрения РПЦ это стало фактом грубого вмешательства на ее территорию. Соответственно, было принято решение о прекращении не только канонического, но и евхаристического общения – священники не могли вместе служить, а верующие причащаться на литургии", — рассказал Лункин.

По мнению эксперта, сейчас ситуация не совсем такая – Синод РПЦ принял по отношению к Константинополю скорее административные меры, направленные "на подрыв авторитета патриарха Варфоломея". "Пока мы, верующие, можем вместе ходить в храмы Константинопольского патриархата в Греции или в афонские монастыри, причащаться там на службе, но духовенство, конечно, больше вместе служить не может", — пояснил он.

Окончательный разрыв отношений, по мнению эксперта, более чем вероятен, если Константинополь откажется созывать всеправославное совещание по украинской проблеме. "Это будет значить, что назначенные ими экзархи в Киеве все сами решат, а патриарх Варфоломей все благословит", — заключил Лункин.

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