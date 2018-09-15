КАИР, 15 сен — РИА Новости. Православная церковь на Украине относится к Московской патриархии, какие бы заявления об отделении ни делали украинские политики и представители Константинопольского патриархата, считает священник греческой православной церкви в административном центре Думьят на севере Египта отец Пантелеймон.

Синод Русской церкви в пятницу пошел на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом после того, как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем 1000-летнюю историю.

"Церковь на Украине относится к РПЦ, какие бы ни звучали заявления о попытках отделиться или получить независимость. Это не меняет ее принадлежности к Московскому патриархату", — сказал отец Пантелеймон РИА Новости.

Он назвал противозаконным назначение двух экзархов на Украину. "Вмешательство со стороны константинопольского патриархата незаконно. Это не новая проблема. Сегодня она вернулась. Очень печально, все обеспокоены дальнейшим развитием этого кризиса", — заключил египетский священнослужитель.

В первый раз Русская православная церковь прерывала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом в 1996 году, когда Константинополь предоставил автономию части православных приходов в Эстонии. Сегодня в Киеве часто ссылаются на этот прецедент, говоря о возможном обострении конфликта между двумя церквями.