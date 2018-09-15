В РПЦ не исключили кровопролитие в случае предоставления УПЦ автокефалии

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Если Украине предоставят автокефалию, может начаться кровопролитие, заявил митрополит Иларион в интервью программе Worlds Apart на RT.

По словам священнослужителя, лишение прав УПЦ Московского патриархата может привести к самым серьезным последствиям.

"Мы можем ожидать всего чего угодно — что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие", — сказал он.

Ранее стало известно, что Синод РПЦ принял решение о прекращении участия в структурах под предсетательством Константинопольского патриархата, а также приостановке совместного служения с его иерархами. Кроме того, принято решение прекратить поминовение патриарха Варфоломея во время богослужения в Русской православной церкви. Однако, по словам представителей РПЦ, пока речи о полном разрыве отношений не идет.