РПЦ не исключила разрыва церковной общности с Константинополем

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. РПЦ прекратит участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. Соответствующее решение принял Синод РПЦ.

Кроме того, будет приостановлено совместное служение с иерархами Константинопольского патриархата. Уточняется, что это включает "епископские ассамблеи в странах так называемой диаспоры и богословские диалоги".

Также представители РПЦ сообщили о решении прекратить поминовение патриарха Варфоломея во время богослужения в Русской православной церкви.

Прекращение поминовения означает, что патриарх Московский перестанет молиться за Варфоломея во время литургии, отказавшись произносить его имя. Согласно чинопоследованию патриаршей литургии, во время церемонии следует несколько раз поименно помолиться о предстоятелях всех поместных православных церквей мира. РПЦ признает пятнадцать таких церквей в мире, причем Константинопольская в силу исторической традиции стоит на первом месте в их перечне.

Тем не менее, в РПЦ подчеркивают, что речь на данный момент о полном разрыве отношений не идет.

"Евхаристическое общение между церквями не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения", — пояснил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, напротив, сравнил это решение с разрывом дипломатических отношений.

В РПЦ отмечают, что ее дальнейшие шаги будут зависеть от Константинополя. Митрополит Иларион допустил, что РПЦ придется полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в случае, если "они доведут свое черное дело до конца".

Кроме того, Синод призвал предстоятелей других поместных церквей инициировать всеправославное обсуждение ситуации на Украине.

Отношения РПЦ и Константинополя

Напряженность в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом вызвало желание последнего дать автокефалию украинской церкви.

В Киеве намерены добиться признания неканонических религиозных структур, чтобы на их основе создать единую поместную автокефальную церковь на Украине вне рамок УПЦ. Автокефалия — статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.

На прошлой неделе Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

В РПЦ восприняли это решение с осуждением, выразив Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.