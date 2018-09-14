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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Конфликт РПЦ с Константинополем может длиться десятилетия, заявил эксперт

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦерковь Ильи Пророка (Ильинская) в Суздале. Архивное фотоЦерковь Ильи Пророка (Ильинская) в Суздале. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Кризис в отношениях Русской и Константинопольской церквей может тянуться неопределенно долго, как и решение вопроса с автокефалией для Украины, заявил РИА Новости член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ политолог Аркадий Малер, комментируя итоги пятничного заседания русского синода.

Купола Верхоспасского собора Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эксперт прокомментировал конфликт РПЦ с Константинополем
Синод Русской церкви в пятницу пошел на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом, после того как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем 1000-летнюю историю.

"Они (Константинополь) могут начать бесконечно откладывать томос (решение о предоставлении автокефалии), держать нас все время на прицеле, вести войну нервов, мы в свою очередь не будем с ними общаться, это может продолжаться неопределенно долгое время. Такие расколы могут тянуться десятилетиями", — считает эксперт.

"Мы, разумеется, восстановим с ними отношения, только когда они отзовут своих экзархов и официально объявят, что не собираются предоставлять автокефалию", — добавил Малер.

Он назвал "очень серьезным жестом" решение синода прекратить поминовение константинопольского патриарха в богослужениях, хотя светским людям оно может показаться "полной ерундой". Запрет же на совместную молитву иерархам двух церквей и вето на участие в любых мероприятиях, в которых принимает участие Константинополь, Малер охарактеризовал как "полураскол" и фактический разрыв всех возможных отношений.

Митрополит Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иларион рассказал о "войне" Константинопольского патриархата с Московским
"Единственное что остается – право нашим мирянам причащаться в их храмах и наоборот. Но это право они потеряют, как только Варфоломей даст томос", — добавил политолог.

Сложившуюся ситуацию он считает закономерным итогом того, что в Русской церкви "проявили мягкость" и предпочли не заметить создание в 2008 году двух епархий Константинопольского патриархата на территории Эстонии – канонической территории Москвы. На сегодняшнее решение Константинополь отреагирует оскорбленно, полагает собеседник агентства.

"Для них это очень серьезная ситуация, хотя со стороны их позиция может показаться равнодушной. Им это неприятно, они не хотят, чтобы половина всей православной паствы мира (прихожане Русской церкви) с ними не общалась. Они оскорбятся, но они сами начали эту войну. Поскольку они не совсем самостоятельны, поскольку за ними стоит американское лобби, они будут слушать их, и они попытаются выйти максимально чистыми из этой игры", — заключил Малер.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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aa
А тут наш благодарный за спасение Эрдоганчик на совещание к Светлейшему в понедельник... И спросит: "А что спецслужбы говорят, почему Варфоломей удрал из Истамбула-Константинополя, когда меня убивали? Заговорщик тоже? Или просто знал?"
23:28
14.09.2018
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