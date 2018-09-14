В РПЦ назвали собор по автокефалии для Украины бесперспективным

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Московском патриархате не видят перспектив у так называемого собора по автокефалии для Украины и считают, что он способен лишь еще больше расколоть украинское общество.
"Оба они (назначенные Константинопольским патриархом экзархи – ред.) украинского происхождения, и им действительно поручено провести так называемый Учредительный собор. Только совершенно непонятно, на базе чего они будут учреждать эту единую поместную церковь, потому что каноническая Украинская церковь не просит об автокефалии, церковный народ ее не примет… Две раскольнические структуры до сих пор между собой не могут объединиться", — сказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, лжепатриарх Филарет будет настаивать на соборе на том, что именно он патриарх и "должен до конца остаться патриархом". "Предполагается, что на объединительном соборе будет выдвинута некая альтернативная фигура, якобы способная сплотить всех православных украинцев. Но такой фигуры нет, то есть, она есть, но есть в канонической Церкви – это блаженнейший митрополит Онуфрий", — отметил глава ОВЦС.
При этом он подчеркнул, что патриарх Варфоломей проигнорировал мнение всех поместных православных церквей, поскольку "это мнение было выражено довольно ясно".
"В частности, сербский патриарх написал очень резкое письмо патриарху Варфоломею, оно просочилось в СМИ… Самое главное в том конфликте, который происходит сейчас, это то, что Константинополь вторгся на каноническую территорию Русской церкви, то есть пытается нашу паству захватить", — заключил глава ОВЦС.