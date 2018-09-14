В РПЦ назвали собор по автокефалии для Украины бесперспективным

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Московском патриархате не видят перспектив у так называемого собора по автокефалии для Украины и считают, что он способен лишь еще больше расколоть украинское общество.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

"Оба они (назначенные Константинопольским патриархом экзархи – ред.) украинского происхождения, и им действительно поручено провести так называемый Учредительный собор. Только совершенно непонятно, на базе чего они будут учреждать эту единую поместную церковь, потому что каноническая Украинская церковь не просит об автокефалии, церковный народ ее не примет… Две раскольнические структуры до сих пор между собой не могут объединиться", — сказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, лжепатриарх Филарет будет настаивать на соборе на том, что именно он патриарх и "должен до конца остаться патриархом". "Предполагается, что на объединительном соборе будет выдвинута некая альтернативная фигура, якобы способная сплотить всех православных украинцев. Но такой фигуры нет, то есть, она есть, но есть в канонической Церкви – это блаженнейший митрополит Онуфрий", — отметил глава ОВЦС.

В то же время митрополит Онуфрий, продолжил он, "совершенно четко сказал вместе с епископатом своей Церкви, что создание единой поместной церкви путем слияния канонической церкви и раскольников невозможно". "И тот путь, который сейчас предлагается, это, по сути дела, разбой, который делается руками Константинополя на территории иной поместной церкви, в данном случае Украинской", — добавил Иларион.

При этом он подчеркнул, что патриарх Варфоломей проигнорировал мнение всех поместных православных церквей, поскольку "это мнение было выражено довольно ясно".

"В частности, сербский патриарх написал очень резкое письмо патриарху Варфоломею, оно просочилось в СМИ… Самое главное в том конфликте, который происходит сейчас, это то, что Константинополь вторгся на каноническую территорию Русской церкви, то есть пытается нашу паству захватить", — заключил глава ОВЦС.