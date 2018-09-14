Особые молитвы о единстве православия будут совершаться во всех храмах РПЦ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви принял решение о том, чтобы во всех храмах РПЦ во время богослужений совершать особую молитву о единстве мирового православия, сообщил в пятницу на брифинге по окончании Синода глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы приняли решение о том, чтобы во всех храмах Русской православной церкви за Божественной литургией возносить молитвы о единстве святого православия. И мы сформулируем эти особые молитвенные прошения", — сказал митрополит.

Он выразил уверенность, что если вопрос об "украинской автокефалии" будет решаться не в одностороннем порядке Константинопольским патриархатом, а "в братском обсуждении поместных православных церквей", то тогда "может быть найдено такое решение, которое и всех успокоит, и всех примирит, и поможет полностью уврачевать раскол".

Ранее Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.