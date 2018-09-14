МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сравнил принятое Синодом РПЦ решение по Константинополю с разрывом дипломатических отношений.
"По сути это разрыв отношений, если брать пример из светской жизни, то решение примерно эквивалентно разрыву дипломатических отношений", — сказал митрополит Иларион.
По его словам, дальнейшие решения Русской православной церкви будут зависеть от действий Константинополя. "Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение", — добавил митрополит Иларион.
"Что это будет означать? То, что Константинопольский патриарх, который часто себя позиционирует как глава 300-миллионного православного населения планеты, по крайней мере, его часто так называют в СМИ, уже не будет таковым. По крайней мере половина православного населения планеты не будет его признавать даже как первого среди равных", — подчеркнул глава ОВЦС.
По его словам, полный разрыв отношений возможен только после отсутствия реакции на эти шаги.
"На каждом этапе (своей реакции) Церковь дает человеку возможность остановиться и покаяться", — заключил он.