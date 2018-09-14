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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Митрополит сравнил решение по Константинополю с разрывом дипотношений

(обновлено: 19:00 14.09.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фотоМитрополит Волоколамский Иларион на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 сен –  РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сравнил принятое Синодом РПЦ решение по Константинополю с разрывом дипломатических отношений.

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. Также, согласно решению Синода, Патриарх Кирилл прекращает поминовение константинопольского патриарха Варфоломея, но евхаристическое общение между церквами не прерывается.

"По сути это разрыв отношений, если брать пример из светской жизни, то решение примерно эквивалентно разрыву дипломатических отношений", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, дальнейшие решения Русской православной церкви будут зависеть от действий Константинополя. "Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение", — добавил митрополит Иларион.

"Что это будет означать? То, что Константинопольский патриарх, который часто себя позиционирует как глава 300-миллионного православного населения планеты, по крайней мере, его часто так называют в СМИ, уже не будет таковым. По крайней мере половина православного населения планеты не будет его признавать даже как первого среди равных", — подчеркнул глава ОВЦС.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко во время праздничного богослужения в Киеве. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
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Напомнив, что "вероломный и подлый план" Константинополя был осуществлен в несколько этапов, митрополит заверил, что и ответ Русской церкви будет поэтапным. "Сначала временное прекращение молитвенного поминовения патриарха Константинополя, выход из всех тех органов, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя – это епископские ассамблеи, которые проходят в Америке, куда входят все канонические епископы из всех стран, это богословские диалоги. То есть по сути дела прекращаются все контакты", — пояснил митрополит.

По его словам, полный разрыв отношений возможен только после отсутствия реакции на эти шаги.

"На каждом этапе (своей реакции) Церковь дает человеку возможность остановиться и покаяться", — заключил он.

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный
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