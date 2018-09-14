РПЦ прекращает участие в структурах под председательством Константинополя

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. РПЦ прекращает участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. Соответствующее решение принял Синод РПЦ.

Кроме того, будет приостановлено сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.

Также решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время богослужения в Русской православной церкви, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Евхаристическое общение между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения", — пояснил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Прекращение поминовения означает, что патриарх Московский перестанет произносить имя Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном богослужении. Согласно чинопоследованию патриаршей литургии, во время нее несколько раз поименно молятся о предстоятелях всех поместных православных церквей мира. По диптиху (перечню этих церквей), признаваемому РПЦ, их сегодня в мире 15, причем Константинопольская в силу исторической традиции стоит на первом месте.

Отношения РПЦ и Константинополя

Напряженность в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом вызвало желание последнего дать автокефалию украинской церкви.

Киевские власти пытаются добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.

На прошлой неделе Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это решение и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.