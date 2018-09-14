Глава РПЦ прекращает поминовение константинопольского патриарха Варфоломея

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Патриарх Кирилл прекращает поминовение константинопольского патриарха Варфоломея, но евхаристическое общение между церквами не прерывается. Соответствующее решение принял в пятницу Синод РПЦ.

"Священный Синод Русской православной церкви на своем сегодняшнем заседании принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением в Русской православной церкви", — сказал на брифинге председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Евхаристическое общение между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения", — пояснил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Прекращение поминовения означает, что патриарх Московский Кирилл перестанет произносить имя патриарха Константинопольского Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении. Согласно чинопоследованию патриаршей литургии, на этом богослужении несколько раз поименно молятся о предстоятелях всех поместных православных церквей мира. По диптиху (перечню этих церквей), признаваемому РПЦ, их сегодня в мире 15, причем Константинопольская церковь в силу исторической традиции стоит в этом перечне на первом месте.