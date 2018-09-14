В Кремле следят за ситуацией с УПЦ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Кремле следят за внеочередным заседанием Священного синода РПЦ в Москве, на котором обсуждаются разногласия, возникшие с Константинопольским патриархатом по поводу возможной автокефалии Украинской церкви, однако государство не может вмешиваться в церковные дела, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, в Кремле следят за этим событием. Безусловно, тревожная информация, которая поступает о, скажем так, возможных решениях в отношении Церкви на Украине, конечно, вызывает обеспокоенность. Но вместе с тем это вопросы межцерковного диалога, это церковное дело, безусловно, государство не может в них вмешиваться. Для Москвы и для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий — сохранение единства православного мира", — сказал Песков.

Ранее Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.