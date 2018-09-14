ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сен – РИА Новости. Чиновники Карелии перечислили 523 тысячи рублей в фонд "Северный духовный путь" на восстановление сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви, сообщает правительство республики в пятницу.

"На счет благотворительного фонда "Северный духовный путь" от органов исполнительной власти Карелии переведено 523 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор средств продолжается. Так, в рамках концерта "Сила любви", который прошел во время Восточного экономического форума во Владивостоке, на воссоздание Успенской церкви было собрано порядка 80 тысяч рублей. Следующие благотворительные концерты пройдут в Москве и Улан-Удэ.

Управление МЧС по Карелии сообщило, что 10 августа здание Успенской церкви полностью сгорело. Предварительной причиной возгорания назван поджог. Возбуждены уголовные дела об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток из Петрозаводска, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и устроил поджог. С 24 августа начался сбор пожертвований на восстановление храма.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.