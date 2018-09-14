Польская церковь призвала не торопиться с украинской автокефалией

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Польская православная церковь призвала "не торопиться" с предоставлением автокефалии церкви на Украине, чтобы не углубить раскол в стране, сообщается на сайте Украинской православной церкви.

"Для предоставления автокефалии украинской церкви необходимо согласие всех поместных церквей, а поспешное решение может углубить раскол", — передали в УПЦ позицию Польской церкви.

При этом на сайте УПЦ содержится ссылка на письмо секретаря канцелярии Польской православной церкви Ежи Дорошкевича, поступившее в одно из российских СМИ.

Дорошкевич ссылается на выдержки из протоколов заседаний Архиерейского собора Польской церкви от 9 мая 2018 и отмечает, что автокефалия может быть дарована только после консультации со всеми поместными церквами. При этом поспешные действия, говорится в письме, могут углубить раскол на Украине, существующие раскольнические сообщества в этой стране должны принести покаяние и вернуться в Православную церковь.

Ранее Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.