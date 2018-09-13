МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Внеочередное заседание Священного синода РПЦ состоится в московском Свято-Даниловом монастыре в пятницу, по данным РИА Новости, на нем будут обсуждаться разногласия, возникшие с Константинопольским патриархатом по поводу возможной автокефалии украинской церкви и назначения патриархом Варфоломеем своих экзархов на Украине.
"Завтра – внеочередной Синод, ждите новостей", — написал в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В минувшую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.