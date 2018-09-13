Стремление УПЦ к автокефалии ведет к расколу общества, считают в МИД России

ВАРШАВА, 13 сен — РИА Новости. Стремление к автокефалии православной церкви на Украине ведет к еще большему расколу общества в этой стране, заявила представитель департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Дарья Мосина на совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве в четверг.

"Заявления властей этой страны о автокефалии Украинской православной церкви, о намерении получить которую сама каноническая Украинская православная церковь никогда не заявляла, ведут к еще большему расколу общества", — сказала Мосина.

Общая ситуация со свободой вероисповедания на Украине также вызывает серьезную тревогу российской делегации. "Большую тревогу вызывает ситуация на Украине. Киевские власти откровенно попустительствуют захватам праворадикалами храмов канонической Украинской православной церкви, насилию в отношении ее клира и верующих", — отметила представитель МИД.

Она также отметила, что нынешние украинские власти "пытаются ввести ограничения на деятельность этой крупнейшей конфессии Украины, расколоть церковные общины".

По мнению российского представителя, выполнение поручения Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Базеле в 2014 году о подготовке отдельных деклараций по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении христиан и мусульман должно стать приоритетом на предстоящем СМИД в Милане. "Призываем итальянское председательство сделать все возможное для выполнения упомянутого поручения", — сказала она.

В минувшую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.