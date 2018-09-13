Впервые за 90 лет в православном храме в Токио поднимут колокола

ТОКИО, 13 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Впервые с 1928 года в православном храме Токио – в Воскресенском соборе — начался подъем колоколов, сообщил РИА Новости архимандрит Герасим (Шевцов).

"В последний раз колокола на храм поднимали ровно 90 лет назад. Во время сильного землетрясения в 1923 году храм сильно пострадал, колокольня рухнула, и все колокола погибли. После того как храм был восстановлен, один колокол для новой колокольни привезли из церкви в Хакодате, он был отлит в Москве в 1884 году, а пять отлиты в Польше 14 сентября 1928 года", — рассказал архимандрит Герасим.

Всего будут поднимать 11 новых колоколов.

"Вы слышали когда-нибудь Ростовские звоны или Троице-Сергиевой лавры?— сказал отец Герасим на вопрос, что стало поводом для создания и поднятия новых колоколов. – Ну, а у нас все было как-то грустно до сих пор. Комплект был очень скромным, и звон Никорай-до оставлял желать много лучшего. Поэтому мы пригласили в прошлом году звонаря из Троице-Сергиевой лавры, отца игумена Антония (Зинина), он послушал и сказал, что нам нужно еще 11 колоколов до нормального звона".

Колокола были отлиты в феврале этого года в Ярославской области мастером Николаем Шуваловым. На одном из колоколов есть надпись по-японски.

"По-моему, это впервые в истории Японской православной церкви надпись на таком большом колоколе делается по-японски. Надпись гласит: "По благословению архиепископа Токийского митрополита Всей Японии Даниила в феврале 2018 года на средства господ Григория и Галины Хаттори отлиты колокола мастером Николаем Шуваловым", — рассказал архимандрит Герасим.

Семейная пара Хаттори были очень верующими людьми и еще в 1969 году оставили завещание в пользу Японской православной церкви. Именно на эти деньги были отлиты колокола.

В четверг состоится не только подъем новых колоколов. "Три из шести, которые находятся на колокольне сейчас, мы будем снимать. Один из них треснутый, он вообще не может звонить. Три, в том числе и древний 1884 года отливки, оставляем. Таким, образом, всего будет 14 колоколов на звоннице", — сообщил отец Антоний (Зинин).

Сначала в Кафедральном соборе Японской православной церкви – Воскресенском храме, хорошо известном в Японии как храм Никорай-до, отслужат молебен на освящение колоколов. Затем их начнут поднимать, но заранее предугадать, сколько времени займет этот процесс, невозможно.

"Это может быть час, может быть два, а может целый день. Как пойдет", — добавил отец Герасим.

Воскресенский собор был заложен в 1884 году архимандритом Николаем (Касаткиным), он был освящен в 1891 году.