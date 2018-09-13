"Заставляли есть трупы": о ком молятся в оренбургской степи

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Алексей Михеев. В четверг Русская православная церковь вспоминает мучеников одного из самых страшных фашистских лагерей смерти — хорватского Ясеноваца. Экспериментам, которые ставили там союзные Гитлеру хорваты над сербами, евреями и цыганами, ужасались даже в немецком командовании. В Европе сегодня предпочитают не говорить об этой трагедии. Зато говорят в России, причем в очень неожиданном месте.
Орск находится на границе с Казахстаном. Некогда маленький купеческий городок, сегодня это центр тяжелой промышленности. На восточной его окраине в здании бывшего магазина — храм в честь Казанской иконы Богородицы. Местные прихожане очень хорошо знают, за что и как умирали во время Второй мировой войны православные на таких далеких отсюда Балканах.
Коты бывшего сельпо
"Я решил стать священником не из-за книг или "вечных вопросов" — просто полюбил богослужение. Это не меньший источник знаний о Боге, чем все богословские труды! И когда сегодня служу в храме, ощущаю, что вся Вселенная, которую сотворил Господь, оказывается рядом. Весь мир, вся вера, все мученики и исповедники прошлого и нынешнего времени — все тут. И хочется рассказать всем об этом", — говорит настоятель Казанского храма священник Максим Бражников.
Случайно он познакомился с людьми, тесно связанными с Сербской православной церковью. За свою долгую историю, в том числе и в ХХ веке, она дала миру мучеников и исповедников веры во Христа не меньше, чем Русская церковь. "Я стал изучать прошлое, богослужебные обычаи сербских общин и монастырей, познакомился с историей церкви в бывшей Югославии — Хорватии, Боснии, Косово. Особенно меня заинтересовала судьба православных сербов в годы Второй мировой войны", — продолжает отец Максим.
Хлеб с кровью
"Для меня это оказалось очень важным, ведь и Русская церковь прошла через гонения, и в то время, когда в НГХ лилась кровь, наши мученики безвестно гибли в лагерях Сибири, Казахстана и Урала, где я живу. Память о новомучениках российских особенно дорога для жителей нашего города, и я по мере возможностей стал рассказывать прихожанам и о сербских мучениках", — объясняет настоятель.
"Я увидел в этом именно то, что необходимо для наших приходов, — чтобы люди ощущали себя в храме не одинокими, лучше понимали, что православный мир не замыкается в границах России. И еще я ввел в число особо почитаемых праздников День новомучеников Ясеновацких. Оказалось, некоторые наши прихожане даже знают о них!" — говорит священник.
И он решил поехать в Ясеновац.
Соревнования по резне
Славония, область Хорватии между Дравой и Дунаем, пережила не только Вторую мировую, но и две разрушительные гражданские войны. В результате операций "Молния" и "Буря", проведенных хорватской армией против войск Республики Сербская Краина при разделе федеративной Югославии, с территории Славонии были изгнаны почти все сербы, при этом без вести пропало не менее трех тысяч человек. В горах до сих пор лежат неразорвавшиеся мины, многие дома хранят следы от пуль крупного калибра.
А на месте концлагеря Ясеновац — огромное поле и памятник в виде каменного цветка, поставленный при первом и пожизненном президенте СФРЮ Иосипе Броз Тито. Он, кстати, максимально постарался, чтобы память о зверствах усташей была сведена к минимуму, потому все лагерные строения, в отличие от того же Освенцима, стерты с лица земли.
На этой земле творились злодеяния, которым ужасались даже видавшие виды гестаповцы. Узников лагеря топили в реке Саве, забивали молотами, резали ножами, сжигали в печах, морили голодом и заставляли есть трупы. Из костей погибших варили мыло, которое шло на продажу в Хорватии. Когда начальству лагеря понадобилось провести железную дорогу, насыпь уложили прямо поверх тел умерших невольников, которые дробили там камень. И это далеко не полный перечень того, что происходило в этом лагере.
Еще один истовый католик, один из конвойных Ясеноваца Петар Брзица, на спор зарезал за один день 1360 заключенных — и получил щедрую награду.
"Они были такие же, как мы"
Отец Максим поместил мощи в особый ковчег и почти в каждой проповеди рассказывает об узниках страшного лагеря. В Орске решили даже построить новый храм, в котором один придел был бы посвящен ясеновацким святым.