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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Заставляли есть трупы": о ком молятся в оренбургской степи

(обновлено: 08:12 13.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей МихеевКот в храме Казанской иконы Богородицы в Орске. Архивное фотоКот в храме Казанской иконы Богородицы в Орске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Михеев

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Алексей Михеев. В четверг Русская православная церковь вспоминает мучеников одного из самых страшных фашистских лагерей смерти — хорватского Ясеноваца. Экспериментам, которые ставили там союзные Гитлеру хорваты над сербами, евреями и цыганами, ужасались даже в немецком командовании. В Европе сегодня предпочитают не говорить об этой трагедии. Зато говорят в России, причем в очень неожиданном месте.

Орск находится на границе с Казахстаном. Некогда маленький купеческий городок, сегодня это центр тяжелой промышленности. На восточной его окраине в здании бывшего магазина — храм в честь Казанской иконы Богородицы. Местные прихожане очень хорошо знают, за что и как умирали во время Второй мировой войны православные на таких далеких отсюда Балканах.

© РИА Новости / Алексей МихеевЧин резания славского колача, распространенный в Балканских странах, в храме Казанской иконы Богородицы в Орске
© РИА Новости / Алексей Михеев
Чин резания славского колача, распространенный в Балканских странах, в храме Казанской иконы Богородицы в Орске

Коты бывшего сельпо

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© Фото : фото предоставлено детским домом "Павлин"
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Магазины в советское время строили большие, места в церкви много. Под иконами сидит один из здешних любимцев — коты в храм приходят регулярно и остаются насовсем.

"Я решил стать священником не из-за книг или "вечных вопросов" — просто полюбил богослужение. Это не меньший источник знаний о Боге, чем все богословские труды! И когда сегодня служу в храме, ощущаю, что вся Вселенная, которую сотворил Господь, оказывается рядом. Весь мир, вся вера, все мученики и исповедники прошлого и нынешнего времени — все тут. И хочется рассказать всем об этом", — говорит настоятель Казанского храма священник Максим Бражников.

Случайно он познакомился с людьми, тесно связанными с Сербской православной церковью. За свою долгую историю, в том числе и в ХХ веке, она дала миру мучеников и исповедников веры во Христа не меньше, чем Русская церковь. "Я стал изучать прошлое, богослужебные обычаи сербских общин и монастырей, познакомился с историей церкви в бывшей Югославии — Хорватии, Боснии, Косово. Особенно меня заинтересовала судьба православных сербов в годы Второй мировой войны", — продолжает отец Максим.

Аланский Богоявленский женский монастырь
© Фото : из архива Аланского Богоявленского женского монастыря
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Как известно, на территории захваченного немцами королевства Югославия было создано Независимое государство Хорватия (НГХ), которое проводило политику откровенного геноцида сербов, евреев и цыган. В Славонии (историческая область на востоке Хорватии) хорватские нацисты-усташи построили несколько лагерей, известных под общим названием "Ясеновац". Здесь погибло около 700 тысяч человек, почти все — православные сербы. Усташи видели свою задачу в полном искоренении православия и самого понятия "серб" в Хорватии.

© РИА Новости / Алексей МихеевЧин резания славского колача, распространенный в Балканских странах, в храме Казанской иконы Богородицы в Орске
© РИА Новости / Алексей Михеев
Чин резания славского колача, распространенный в Балканских странах, в храме Казанской иконы Богородицы в Орске

Хлеб с кровью

"Для меня это оказалось очень важным, ведь и Русская церковь прошла через гонения, и в то время, когда в НГХ лилась кровь, наши мученики безвестно гибли в лагерях Сибири, Казахстана и Урала, где я живу. Память о новомучениках российских особенно дорога для жителей нашего города, и я по мере возможностей стал рассказывать прихожанам и о сербских мучениках", — объясняет настоятель.

В храме Христа Спасителя. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В маленьком деревянном храме Святой Елисаветы у подножия Уральских гор, где отец Максим служил раньше, он ввел сербский обычай Крестной Славы — при совершении этого чина священник приподнимает испеченный особым образом хлеб, и все прихожане возлагают на него руки, подчеркивая свое единство. А потом хлеб (славский колач) раздают людям со словами "Христос посреди нас!".

"Я увидел в этом именно то, что необходимо для наших приходов, — чтобы люди ощущали себя в храме не одинокими, лучше понимали, что православный мир не замыкается в границах России. И еще я ввел в число особо почитаемых праздников День новомучеников Ясеновацких. Оказалось, некоторые наши прихожане даже знают о них!" — говорит священник.

И он решил поехать в Ясеновац.

Соревнования по резне

Славония, область Хорватии между Дравой и Дунаем, пережила не только Вторую мировую, но и две разрушительные гражданские войны. В результате операций "Молния" и "Буря", проведенных хорватской армией против войск Республики Сербская Краина при разделе федеративной Югославии, с территории Славонии были изгнаны почти все сербы, при этом без вести пропало не менее трех тысяч человек. В горах до сих пор лежат неразорвавшиеся мины, многие дома хранят следы от пуль крупного калибра.

Пещерная церковь Успения Богородицы (место ее погребения) в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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Здешние православные храмы не исключение — собор Святой Троицы в Пакраце расстрелян в упор, лики святых обезображены пулеметными очередями.

А на месте концлагеря Ясеновац — огромное поле и памятник в виде каменного цветка, поставленный при первом и пожизненном президенте СФРЮ Иосипе Броз Тито. Он, кстати, максимально постарался, чтобы память о зверствах усташей была сведена к минимуму, потому все лагерные строения, в отличие от того же Освенцима, стерты с лица земли.

© РИА Новости / Алексей МихеевЧин резания славского колача, распространенный в Балканских странах, в храме Казанской иконы Богородицы в Орске
© РИА Новости / Алексей Михеев
Чин резания славского колача, распространенный в Балканских странах, в храме Казанской иконы Богородицы в Орске

На этой земле творились злодеяния, которым ужасались даже видавшие виды гестаповцы. Узников лагеря топили в реке Саве, забивали молотами, резали ножами, сжигали в печах, морили голодом и заставляли есть трупы. Из костей погибших варили мыло, которое шло на продажу в Хорватии. Когда начальству лагеря понадобилось провести железную дорогу, насыпь уложили прямо поверх тел умерших невольников, которые дробили там камень. И это далеко не полный перечень того, что происходило в этом лагере.

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"Я слышал, что комендантом лагеря был францисканский монах Филиппович, лично принимавший участие в ежедневных убийствах. Недалеко от бывших лагерных строений находится село Млака, где было детское отделение Ясеноваца. В болотах вокруг села — останки детей, погибших просто потому, что родились сербами", — рассказывает священник Максим.

Еще один истовый католик, один из конвойных Ясеноваца Петар Брзица, на спор зарезал за один день 1360 заключенных — и получил щедрую награду.

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В Ясеноваце находится женский монастырь Иоанна Крестителя. Усташи разорили его и устроили в главном храме свой штаб. Собор восстановили в 1980-х, а до этого люди приходили сюда и совершали тайно службы в небольшом гараже поблизости. Теперь здесь занимаются изучением истории новомучеников, восстанавливают память о них. Частицу мощей сербских новомучеников, найденных на огромном поле на месте бывшего лагеря, местный епископ передал в Орск.

© РИА Новости / Алексей МихеевЧин резания славского колача, распространенный в Балканских странах, в храме Казанской иконы Богородицы в Орске
© РИА Новости / Алексей Михеев
Чин резания славского колача, распространенный в Балканских странах, в храме Казанской иконы Богородицы в Орске

"Они были такие же, как мы"

Отец Максим поместил мощи в особый ковчег и почти в каждой проповеди рассказывает об узниках страшного лагеря. В Орске решили даже построить новый храм, в котором один придел был бы посвящен ясеновацким святым.

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"Прихожане часто спрашивают меня: "О чем мы можем просить ясеновацких мучеников?" И я подумал: да ведь о чем угодно. Они были такие же, как мы, — с нашими житейскими проблемами, так же вели хозяйство, рожали детей, воспитывали внуков… И теперь они с Богом. Наверное, они могут нам помочь понять, что земля вокруг нас — это наша ответственность перед Богом, а наша жизнь на этой земле — огромная ценность в Его глазах. Наша история не прошла даром, не была пустышкой, в ней не было ничего случайного, и почитать тех, кто засвидетельствовал это кровью, значит хоть немного приобщиться к этой полноте бытия. Дай Бог, чтобы у нас на Урале это было понято", — заключает он.

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