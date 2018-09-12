Кустурица поддержал инициативу Шойгу построить храм Вооруженных Сил

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эмир Кустурица поддержал инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу построить главный храм Вооруженных Сил РФ и решил поучаствовать в этой акции, сообщили в среду в Минобороны РФ со ссылкой на кинорежиссера.

"Я слышал, что министр обороны РФ озвучил идею построить самый большой православный храм. Могу сказать, что это отличная идея, потому что вера у нас всегда была тайной связью между людьми, и это было самой основой нашей культуры и нашей цивилизации. Спасибо министру обороны РФ Сергею Шойгу за идею, я буду участвовать в этой акции", — сказал Кустурица.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он же внес первое пожертвование в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". Идея получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".