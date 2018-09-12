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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В УПЦ призвали созвать Собор из всех патриархов

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© AFP 2018 / Ozan KoseВселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I . Архивное фотоВселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I . Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич предлагает созвать Собор из предстоятелей поместных православных церквей после решения патриарха Константинопольского Варфоломея о подготовке автокефалии церкви на Украине.

Вид на Успенский, Архангельский соборы и колокольню Ивана Великого в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Я думаю, что сейчас, на глобальном уровне, такое время, чтобы предстоятели церквей собирались на Собор, на снаксис, на собрание, предпринимали решения по этим вопросам, потому что очень сложные времена наступают. Причем эти времена создаем мы сами себе, вернее, не мы, а некоторые наши братья", — сказал Данилевич в интервью, текст которого опубликован на сайте УПЦ.

Он отметил, что "раньше Константинопольская церковь была огромная, а сейчас — 2,5 тысячи греков проживают в Константинополе, пару сотен по всей Турции". "Но, как видим, есть, я бы сказал, слабости у Константинопольского патриархата, которые он сейчас демонстрирует. Если бы он хотел решить вопрос раскола — пожалуйста, будем говорить, общаться. Но нельзя делать это топорно: решая маленький вопрос украинского раскола, порождать большие проблемы во всем вселенском православии. Это неправильно", — заявил Данилевич.

Он также призвал православных христиан усилить молитвы за патриархов Варфоломея и Кирилла.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита к Патриарху Константинопольскому Варфоломею. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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"Думаю, надо сейчас умножить молитвы за патриарха Варфоломея и за патриарха Кирилла, чтобы Господь умудрил их и чтобы подал им соломонову мудрость решить те проблемы, которые есть. Если они решат эти проблемы, то войдут в историю как величайшие патриархи. Если же это не решится и патриарх Варфоломей дойдет до конца, это не сделает чести ни ему, ни нам", — заключил замглавы ОВЦС.

В минувшую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.

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Религия и мировоззрение
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Загадочный Маяк
все делят, делят, делят...
"Бога не смутил их партийный стаж."
09:44
12.09.2018
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