Киев заявил, что США поддерживают стремление Украины к автокефалии

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Представитель США по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк заявил, что США поддерживают Украину в намерении получить автокефалию, сообщила пресс-служба украинского президента Петра Порошенко.
Как сообщила пресс-служба Порошенко, во вторник глава государства принял Браунбэка, который находится на Украине с рабочим визитом. "Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь", — сообщает пресс-служба президента Украины на своем сайте.
Порошенко ознакомил посла с шагами, которые осуществляются на пути получения автокефалии.
В прошлую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве.
Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.