Киев заявил, что США поддерживают стремление Украины к автокефалии

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Представитель США по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк заявил, что США поддерживают Украину в намерении получить автокефалию, сообщила пресс-служба украинского президента Петра Порошенко.

Автокефалия — статус церкви, дающий ей независимость от других поместных церквей. Возглавляется патриархом, архиепископом или митрополитом.

Как сообщила пресс-служба Порошенко, во вторник глава государства принял Браунбэка, который находится на Украине с рабочим визитом. "Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь", — сообщает пресс-служба президента Украины на своем сайте.

Порошенко ознакомил посла с шагами, которые осуществляются на пути получения автокефалии.

Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви.

В прошлую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве.

Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.