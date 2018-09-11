Все поместные церкви обеспокоены действиями Константинополя, заявили в УПЦ

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Все поместные православные церкви с беспокойством восприняли последние действия патриарха Константинопольского Варфоломея на Украине, заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич.

"Знаю, что во всех поместных церквях обеспокоены таким развитием событий. И хочу сказать, что, на самом деле, это не принесет пользы никому, потому что раскол это не легализует", — сказал Данилевич в интервью, которое выложено во вторник на сайте синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

По его мнению, действия Константинопольского патриархата по учреждению автокефалии на Украине могут привести только к разрыву отношений и евхаристического общения между церквами. "Это породит раскол, и от этого проиграют все", — отметил он.

Как пояснил представитель УПЦ, украинские церковные организации, которые находятся сегодня в расколе, все равно не признает ни одна из поместных церквей. "Потому что никто не захочет вступать в этот конфликт. То есть, реального признания не будет", — заявил Данилевич.

Ранее поддержку верующим Украинской православной церкви выразил патриарх Иерусалимский Феофил, который в ходе встречи с украинскими паломниками во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой призвал их "держаться за своего предстоятеля". Также архиепископ Церкви Чешских земель и Словакии Иоаким пожелал митрополиту Онуфрию и всей его пастве твердости "во всех испытаниях".

В прошлую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.