Патриарх Кирилл освятил новый храм в Норильске

НОРИЛЬСК, 11 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник освятил новый храм новомучеников и исповедников Церкви Русской в Норильске.

"Сегодня завершается мое пребывание на Таймыре, завершается мое путешествие по этой важной части русского Севера. Я был в Дудинке, Хатынге, и вот сегодня вместе с вами совершаю здесь освящение этого храма. Еще три года назад сам Норильск был другим, а сегодня мною были замечены очень важные перемены", — сказал он.

Обращаясь к верующим в День трезвости, который отмечается в РФ во вторник, предстоятель РПЦ призвал всех уделять больше внимания своему здоровью и не поддаваться пагубным искушениям. "Мы должны поддерживать нашу жизнь, заботиться о здоровье. Это имеет особое отношение к северным краям. Пьянство является одним из самых страшных и грозных явлений, приносящее наибольшее количество смертей", — подчеркнул патриарх.

Он отметил, что для преодоления этой проблемы необходима постоянная работа над собой. "Даже очень комфортная жизнь не решает внутренних проблем человека. Только сам человек способен ответить на свои внутренние вызовы и проблемы, и остановиться там, где необходимо. Человек должен работать над самим собой", — добавил предстоятель РПЦ.

Решение о строительстве храма новомучеников и исповедников Церкви Русской было принято в 2014 году, когда образовалась Норильская епархия. Храм рассчитан на 300 мест, при нем будут действовать воскресная школа и библиотека. Финансирование работ взяла на себя компания "Норникель".