Патриарх Кирилл выступил с обращением по случаю Дня трезвости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. День трезвости отмечается во вторник в России, во всех православных храмах в этот день возносят особые молитвы об исцелении от алкоголизма.

Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Петербурге, с 1914 года его начали отмечать регулярно. Дата 11 сентября была выбрана не случайно — в этот день православный мир вспоминает смерть Иоанна Крестителя на пьяном пиру во дворце иудейского царя Ирода. В этот день верующие соблюдают строгий пост, до революции на Руси закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков.

В Советском союзе День трезвости не отмечался, традиция возобновилась в 2005 году. Праздник был восстановлен по инициативе Русской православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным обращением по случаю Дня трезвости, отметив, что он установлен "в напоминание о том, к каким страшным последствиям приводит неумеренное употребление алкоголя".

"К сожалению, нередко люди избирают мнимые удовольствия, которые оборачиваются горем не только для них, но и для их близких. Многие наши соотечественники в поисках сиюминутных наслаждений попадают в алкогольную или иную зависимость, погибая и душой, и телом", — говорится в обращении.

Предстоятель Русской церкви выразил удовлетворение, что сегодня во многих епархиях открываются реабилитационные и консультационные центры, действуют братства и группы трезвости, проводятся мероприятия по профилактике алкоголизма и популяризации идей трезвого образа жизни. Тем не менее, признал он, работы еще очень много.

"Только на учете в наркологических учреждениях стоят более 1,5 миллионов россиян, и чтобы помочь попавшим в зависимость людям вернуться к полноценной и трезвой жизни, необходимо продолжать эту работу, в том числе во взаимодействии как с государственными, так и общественными организациями", — сказал патриарх.

Решением Священного синода в июле 2016 года была принята концепция по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, а в 2012 году церковь приняла документ "Об участии в реабилитации наркозависимых". Сегодня в десятках церковных приютов и реабилитационных центров получают помощь алкоголезависимые и их родственники.