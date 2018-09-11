Госдеп займется "продвижением религиозной свободы" на Украине

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Представитель Госдепартамента США по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк посетит с 10 по 19 сентября Украину, Польшу и Узбекистан, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

На Украине Браунбэк обсудит с представителями правительства и религиозными деятелями "усилия по защите и продвижению религиозной свободы", говорится в сообщении госдепа. Ведомство не уточнило, будет ли Браунбэк обсуждать вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Спор вокруг автокефалии

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что назначил своих экзархов в Киеве в рамках предоставления автокефалии УПЦ. Московский патриархат осудил данной решение, обвинив Константинопольского патриарха Варфоломея во вторжении на каноническую территорию другой поместной церкви.

В РПЦ пригрозили разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и пообещали дать "крайне жесткий ответ" в случае предоставления автокефалии украинской церкви. При этом председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что США оказывают определенное влияние на Константинопольский патриархат, в том числе по политической линии.