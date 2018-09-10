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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Митрополит Галльский не видит угрозы раскола из-за украинской автокефалии

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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредставитель Константинопольского патриархата митрополит Гальский ЭммануилПредставитель Константинопольского патриархата митрополит Гальский Эммануил
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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АФИНЫ, 10 сен — РИА Новости. Константинопольский патриархат не видит угрозы повторения схизмы (раскола) 1054 года в случае предоставления автокефалии Украине, так как сейчас Церкви живут "в эпоху общения и информации, и любые проблемы могут обсуждаться обстоятельно", заявил митрополит Галльский Эммануил в интервью греческой газете "Этнос".

Как отмечает издание, митрополит Галльский считается одним из наиболее доверенных и близких сотрудников патриарха Константинопольского Варфоломея, и он присутствовал на встрече в Фанаре с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По его словам, присутствие на встрече не дает ему оснований раскрыть содержание беседы. "Однако могу сказать, что она прошла в атмосфере братской и искренней, и обсуждались вопросы, которые касаются отношений двух церквей, то есть материнской Константинопольской церкви и Московской патриархии, но и другие темы общеправославного характера", — сказал Эммануил.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Патриархом Варфоломеем I. Архивное фото
© Фото : администрация президента Украины
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Он подтвердил, что на встрече поднимался вопрос о ходе предоставления автокефалии Украине. "С решением священного синода Вселенской патриархии от 2 апреля стало известно о намерении материнской Константинопольской церкви принять просьбу украинского народа об автокефалии. С того момента, как начался процесс информирования других автокефальных православных церквей, была заявлена и различная позиция Московской патриархии в отношении провозглашения автокефалии Украине", — сказал митрополит Эммануил.

На вопрос, действительно ли патриарх Варфоломей сказал патриарху Московскому, что автокефалия не коснется русскоязычного православного населения Украины, митрополит ответил, что Константинопольский патриархат объяснил решение относительно автокефалии Украине, процесс ее предоставления требует "деликатности, благоразумия и мудрости".

"Хочу напомнить, что матерь-Церковь не является избирательной при предоставлении автокефалии и ее желание — добиться наилучшего из возможных решений затянувшейся церковной проблемы, чтобы от автокефалии извлек пользу весь украинский православный народ", — сказал он.

На вопрос, не повлияет ли решение об автокефалии на отношения Константинополя с одной из крупнейших православных церквей, с большим православным населением, митрополит Галльский Эммануил ответил, что Фанар не действовал исходя из своих интересов или политического давления.

Он заявил также, что не может быть никакого сравнения между схизмой 1054 года, когда христианство разделилось на православие и католицизм, и нынешней ситуацией, заметив, что та эпоха была совершенно другой. "Сегодня, слава богу, мы живем в эпоху общения и информации, и любые проблемы могут обсуждаться обстоятельно, с любовью и верой в Бога. Все проблемы решаются, и мы никогда не дойдем до таких радикальных разделений и изоляции", — сказал митрополит Галльский, выразив надежду на то, что евхаристическое общение двух церквей не прекратится.

Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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Он не уточнил, когда завершится процесс предоставления автокефалии. "Начало уже положено. Что касается прогресса и развития ситуации на Украине, то мы посмотрим по ходу. Но Константинопольский патриархат не намерен откладывать решение украинской проблемы до календ, и как заявил патриарх на синаксисе Константинопольской церкви, это является приоритетом", — сказал митрополит.

"Константинопольский патриархат хочет решить трудную украинскую проблему и вылечить, наконец, затянувшийся раскол. По этой причине он идет постепенно и с благоразумием", — сказал Эммануил.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.

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