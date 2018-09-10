Иерусалимский патриарх призвал украинцев держаться за своего предстоятеля

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал верующих Украинской православной церкви в условиях "особых испытаний" не терять надежды и держаться за своего предстоятеля – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщает в понедельник сайт УПЦ.
"Мир и восстановление единства придут только через Церковь и нашу молитву. Примером этому является Иерусалимская церковь, присутствие которой здесь на протяжении многих веков является неизменным чудом. Ушли в небытие великие империи, а Церковь живет. Мы молимся за нашего собрата блаженнейшего митрополита Онуфрия и многострадальный народ Украины", — сказал патриарх.
По его мнению, происходящая в мире глобализация имеет одной из своих главных целей разрушение Православной церкви.
В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.