В РПЦ рассказали о влиянии США на Константинопольский патриархат

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. США оказывают определенное влияние на Константинопольский патриархат, в том числе по политической линии, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя последние действия Константинопольского патриарха Варфоломея на Украине и вообще в мире.

"Конечно, влияние США на Константинопольский патриархат существует. И я бы говорил о двух линиях. Одна линия – это непосредственно диаспора, это греки, которые проживают в США, которые составляют паству Константинопольского патриархата, и которые, естественно, могут какие-то свои интересы пытаться проводить, в том числе и в церковной политике. И это — влияние по политической линии. Иногда эти линии смыкаются", — сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 1"

Он обратил внимание на тот факт, что один из назначенных экзархов патриарха Варфоломея в Киев является гражданином Украины. "Здесь можно какую-то определенную логику просматривать, но она в любом случае находится в рамках общего отсутствия логики. Это очень грубое нарушение канонов — не может предстоятель Церкви отправлять своего епископа-представителя, не получив согласия другого предстоятеля", — отметил глава синодального отдела.

Отвечая на вопрос о том, почему Русская православная церковь до сих пор сохраняет отношения с Константинопольским патриархатом, несмотря на его действия и попытки в нарушение канонов присвоить себе "исключительное первенство" в православном мире, Легойда заметил, что "для нас всегда важнее всего единство православия". В ситуации с Украинской церковью речь идет о "судьбах миллионов людей".

"Мы получили практически со всего православного мира понимание и поддержку в этой ситуации. И мы все-таки надеемся до конца, что эти страшные и непоправимые шаги не будут реализованы, что нас услышат", — добавил он.

Говоря о численности паствы Константинопольского патриархата во всем мире, Легойда сообщил, что на этот счет есть разные цифры, но, по самым оптимистическим оценкам, это около 5,3 миллиона человек, а "более реалистичные оценки – около 4 миллионов". При этом самая большая часть прихожан находится в Северной Америке (США и Канада).

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.