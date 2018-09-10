В РПЦ рассказали о влиянии США на Константинопольский патриархат

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. США оказывают определенное влияние на Константинопольский патриархат, в том числе по политической линии, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя последние действия Константинопольского патриарха Варфоломея на Украине и вообще в мире.
Он обратил внимание на тот факт, что один из назначенных экзархов патриарха Варфоломея в Киев является гражданином Украины. "Здесь можно какую-то определенную логику просматривать, но она в любом случае находится в рамках общего отсутствия логики. Это очень грубое нарушение канонов — не может предстоятель Церкви отправлять своего епископа-представителя, не получив согласия другого предстоятеля", — отметил глава синодального отдела.
Отвечая на вопрос о том, почему Русская православная церковь до сих пор сохраняет отношения с Константинопольским патриархатом, несмотря на его действия и попытки в нарушение канонов присвоить себе "исключительное первенство" в православном мире, Легойда заметил, что "для нас всегда важнее всего единство православия". В ситуации с Украинской церковью речь идет о "судьбах миллионов людей".
"Мы получили практически со всего православного мира понимание и поддержку в этой ситуации. И мы все-таки надеемся до конца, что эти страшные и непоправимые шаги не будут реализованы, что нас услышат", — добавил он.
В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.