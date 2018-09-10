РПЦ пообещала "крайне жесткий" ответ на действия Константинополя по Украине

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Русская православная церковь уже готовит ответ на действия Константинопольского патриархата в отношении Украины, он будет крайне жестким, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в программе "Воскресный вечер" на канале "Россия 1".

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, если тот предоставит автокефалию Украинской церкви.

"Ответные шаги со стороны Московского патриархата обязательно последуют", — заверил Легойда, добавив, что он будет "крайне жестким".

При этом священник подчеркнул, что "Русская церковь до конца пытается сохранить мир и до конца пытается уберечь братьев от каких-то непоправимых шагов". Встреча русского патриарха Кирилла с константинопольским патриархом Варфоломеем I в Стамбуле 31 августа стала "наглядной демонстрацией готовности к переговорам, к тому, чтобы мир был сохранен", отметил он.