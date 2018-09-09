Якубович призвал жертвовать на строительство главного военного храма

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович призвал россиян пожертвовать хотя бы по одному рублю на строительство главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".

"Замечательная идея — построить храм воинству русскому. Потрясающая идея — построить храм на народные деньги, как строился когда-то Храм Христа Спасителя", — сказал Якубович журналистам.

"Дело не в том, сколько мы соберем денег, пусть по одному рублю, но это ляжет в основание храма нашей веры, нашего воинства. Это память тем, кто не дошел до сегодняшнего дня, это хвала тем, кто защищает родину сегодня и это великое будущее тех, кто когда-нибудь оденет погоны. По одному рублю – чисто символическая плата, но нас несколько миллионов человек, и вместе мы сможем построить народный храм, ибо армия у нас народная", — продолжил телеведущий.

По его мнению, даже такое небольшое пожертвование даст повод каждому россиянину гордиться тем, что он внес свою лепту в строительство этого храма.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он же внес первое пожертвование в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". Идея получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".