Якубович призвал жертвовать на строительство главного военного храма

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущий Леонид Якубович призвал россиян пожертвовать хотя бы по одному рублю на строительство главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".
"Дело не в том, сколько мы соберем денег, пусть по одному рублю, но это ляжет в основание храма нашей веры, нашего воинства. Это память тем, кто не дошел до сегодняшнего дня, это хвала тем, кто защищает родину сегодня и это великое будущее тех, кто когда-нибудь оденет погоны. По одному рублю – чисто символическая плата, но нас несколько миллионов человек, и вместе мы сможем построить народный храм, ибо армия у нас народная", — продолжил телеведущий.
По его мнению, даже такое небольшое пожертвование даст повод каждому россиянину гордиться тем, что он внес свою лепту в строительство этого храма.
Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".