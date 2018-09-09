Патриарх Кирилл освятил храм святой Татьяны на Крайнем Севере

КОГАЛЫМ, 9 сен – РИА Новости, Алексей Михеев. Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл начал поездку в Ханты-Мансийскую митрополию и освятил храм святой мученицы Татьяны в Когалыме.
"От чего распадаются браки? От того, что супруги себя любят больше, чем другого. Нет опыта поставления другого человека в центр своей жизни. А если ты ставишь в этот центр другого человека, у тебя появляется и возможность полюбить Бога", — отметил в своей проповеди патриарх Кирилл.
По его словам, когда любовь к другому станет нормой жизни, все изменится. "Исчезнет преступность, отпадет нужда в замках на дверях", — продолжил первоиерарх.
Когалым был построен в 1976 году для освоения крупных нефтяных месторождений. В 1985 году он получил статус города. Храм святой Татьяны стал вторым на территории поселения.