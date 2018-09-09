В Чешской церкви выразили поддержку УПЦ и митрополиту Онуфрию

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Архиепископ Церкви Чешских земель и Словакии Иоаким выразил поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всем верующим Украинской православной церкви "в период испытаний".

"Укрепи, Господи, во всех испытаниях многострадального дорогого блаженнейшего владыку, пастыря и друга нашего Онуфрия и всю паству его!" — написал архиепископ Бероунский Иоаким на своей странице в социальной сети Facebook

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. Данное решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.