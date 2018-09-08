Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Консульский отдел Греции отказал в шенгенской визе управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, хотевшему совершить паломническую поездку в Грецию на Святую гору Афон, сообщили в субботу РИА Новости в управлении делами патриархии.

"Владыка Варсонофий уже многие годы совершает осенью паломничество на Афон, однако на этот раз ему отказали в получении визы", — сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что греческое консульство отказывает в выдаче виз российским священникам или выдает не трехлетние, как туристам, а месячные визы. Так, протоиерей Владимир Вигилянский сообщил, что в конце мая его жене дали визу на три года, а ему — всего на месяц, хотя он просил трехгодичную. Вигилянский, по его словам, был до этого в Греции уже не менее 15 раз и обвинил власти страны в "грубейшем нарушении" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также в дискриминации. Вигилянский заявил, что "многие российские священнослужители" говорили, что с ними за последние полгода случилась такая же история — давали визу максимум на месяц.

Протоиерей Василий Биксей заявил РИА Новости, что этим летом планировал провести отпуск с семьей в Греции, визы дали всем членам его семьи, но ему самому отказали.

В августе МИД России направил в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам Русской православной церкви.